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Восемь человек обвиняются в присвоении госземель в Грузии
Восемь человек обвиняются в присвоении госземель в Грузии
Общая стоимость мошенническим путем присвоенного имущества более 700 тысяч лари 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T11:51+0400
2023-07-14T11:51+0400
2023-07-14T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Восемь человек привлечены к уголовной ответственности по факту присвоение мошенническим путем государственных земельных участков в крупном размере, в также по факту служебной халатности, сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии. Следствие установило, что обвиняемый в 2020-2021 годах обманом зарегистрировал три земельных участка в регионе Мцхета-Мтианети, площадью 6,8 тыс. кв. метра. Присвоить госземли злоумышленнику удалось с использованием поддельных документов, привлечением лжесвидетелей и в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей одного из сотрудников местных властей. Общая стоимость присвоенного им имущества оценивается в 713 942 лари. Прокуратура Грузии выявила пять попыток завладеть государственными землями>>В ходе следствия на незаконно присвоенные земельные участки был наложен арест.Уголовное дело возбуждено по трем статьям: "Мошенничество", "Служебная халатность" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
мцхета-мтианети
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грузия, происшествия, новости, telegram, мцхета-мтианети, следственная служба минфина грузии
грузия, происшествия, новости, telegram, мцхета-мтианети, следственная служба минфина грузии
Восемь человек обвиняются в присвоении госземель в Грузии
11:51 14.07.2023 (обновлено: 11:52 14.07.2023)
Общая стоимость мошенническим путем присвоенного имущества более 700 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Восемь человек привлечены к уголовной ответственности по факту присвоение мошенническим путем государственных земельных участков в крупном размере, в также по факту служебной халатности, сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый в 2020-2021 годах обманом зарегистрировал три земельных участка в регионе Мцхета-Мтианети, площадью 6,8 тыс. кв. метра. Присвоить госземли злоумышленнику удалось с использованием поддельных документов, привлечением лжесвидетелей и в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей одного из сотрудников местных властей.
Общая стоимость присвоенного им имущества оценивается в 713 942 лари.
В ходе следствия на незаконно присвоенные земельные участки был наложен арест.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям: "Мошенничество", "Служебная халатность" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.