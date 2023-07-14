https://sputnik-georgia.ru/20230714/vosem-chelovek-obvinyayutsya-v-prisvoenii-goszemel-v-gruzii--279542946.html

Восемь человек обвиняются в присвоении госземель в Грузии

Восемь человек обвиняются в присвоении госземель в Грузии

Общая стоимость мошенническим путем присвоенного имущества более 700 тысяч лари 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T11:51+0400

2023-07-14T11:51+0400

2023-07-14T11:52+0400

грузия

происшествия

новости

telegram

мцхета-мтианети

следственная служба минфина грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0e/279542479_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f489c065d9d7faf20e84e4a935dc972d.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Восемь человек привлечены к уголовной ответственности по факту присвоение мошенническим путем государственных земельных участков в крупном размере, в также по факту служебной халатности, сообщили в Следственной службе министерства финансов Грузии. Следствие установило, что обвиняемый в 2020-2021 годах обманом зарегистрировал три земельных участка в регионе Мцхета-Мтианети, площадью 6,8 тыс. кв. метра. Присвоить госземли злоумышленнику удалось с использованием поддельных документов, привлечением лжесвидетелей и в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей одного из сотрудников местных властей. Общая стоимость присвоенного им имущества оценивается в 713 942 лари. Прокуратура Грузии выявила пять попыток завладеть государственными землями>>В ходе следствия на незаконно присвоенные земельные участки был наложен арест.Уголовное дело возбуждено по трем статьям: "Мошенничество", "Служебная халатность" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета-мтианети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, telegram, мцхета-мтианети, следственная служба минфина грузии