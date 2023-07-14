https://sputnik-georgia.ru/20230714/vosmoy-den-vstupitelnykh-ekzamenov-v-gruzii--abiturienty-sdayut-biologiyu-279540405.html

Восьмой день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают биологию

Восьмой день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают биологию

На первую сессию по биологии явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T11:01+0400

2023-07-14T11:01+0400

2023-07-14T11:01+0400

грузия

новости

общество

образование в грузии

образование

министерство образования и науки грузии

система образования

енэ

единые национальные экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279229381_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_b8285696b7b7efcb241d95b12815068e.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в восьмой день Единых национальных экзаменов сдают экзамен по биологии, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно. На первую сессию 14 июля явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов. Следующий экзамен назначен на 17 июля, в этот день абитуриенты будут сдавать историю. Планируется ли реформа Единых национальных экзаменов в Грузии? Ответ министра>>Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, образование в грузии, образование, министерство образования и науки грузии, система образования, енэ, единые национальные экзамены