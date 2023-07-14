https://sputnik-georgia.ru/20230714/vosmoy-den-vstupitelnykh-ekzamenov-v-gruzii--abiturienty-sdayut-biologiyu-279540405.html
Восьмой день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают биологию
Восьмой день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают биологию
На первую сессию по биологии явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T11:01+0400
2023-07-14T11:01+0400
2023-07-14T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в восьмой день Единых национальных экзаменов сдают экзамен по биологии, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно. На первую сессию 14 июля явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов. Следующий экзамен назначен на 17 июля, в этот день абитуриенты будут сдавать историю. Планируется ли реформа Единых национальных экзаменов в Грузии? Ответ министра>>Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, образование в грузии, образование, министерство образования и науки грузии, система образования, енэ, единые национальные экзамены
грузия, новости, общество, образование в грузии, образование, министерство образования и науки грузии, система образования, енэ, единые национальные экзамены
Восьмой день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают биологию
На первую сессию по биологии явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в восьмой день Единых национальных экзаменов сдают экзамен по биологии, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.
Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно.
На первую сессию 14 июля явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов.
Следующий экзамен назначен на 17 июля, в этот день абитуриенты будут сдавать историю.
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.
В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов.
Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.