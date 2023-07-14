https://sputnik-georgia.ru/20230714/zhenevskie-peregovory---vzglyad-gruzii-i-rossii-na-reshenie-problem-279565780.html
Женевские переговоры – взгляд Грузии и России на решение проблем
Женевские переговоры – взгляд Грузии и России на решение проблем
Грузия разорвала дипотношения с Россией после августовской войны 2008 года 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T16:47+0400
2023-07-14T16:47+0400
2023-07-14T16:57+0400
политика
грузия
новости
абхазия
цхинвальский регион
сша
зураб абашидзе
григорий карасин
мид россии
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22762/69/227626992_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_2d745df2b43c2128dde64b63a0477e1d.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Участники Женевских переговоров не могут прийти к консенсусу по ключевому для Грузии вопросу – российская, абхазская и югоосетинская делегации вновь отказались обсуждать вопрос возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома. Очередной, 58 раунд Женевских переговоров состоялся 11-12 июля. В переговорах участвуют представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ.В ходе переговоров грузинская сторона указала на гуманитарные проблемы и проблемы безопасности на неподконтрольных властям Грузии территориях – в Абхазии и Цхинвальском регионе, сказано в сообщении МИД Грузии. Там же отмечено, что представители Грузии выразили обеспокоенность по поводу военных учений, протягивания колючих проволок и возведения других заграждений вдоль административных границ, дискриминации этнических грузин на этих территориях.Российский МИД в свою очередь отметил, что обстановка в приграничье в целом остается стабильной. Держать ситуацию под контролем удается благодаря проявлению сторонами сдержанности, а также устойчивой работе "горячих линий" и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети, на административной границе с Южной Осетией, сказано в сообщении российского МИД. Следующим шагом, как отметил МИД РФ, должно стать возобновление деятельности аналогичного МПРИ на административной границе с Абхазией. В ходе Женевских переговоров грузинская делегация акцентировала внимание на необходимости полного выполнения Россией достигнутого при посредничестве Евросоюза соглашения от 12 августа 2008 года о прекращении огня.В свою очередь Россия вновь заявила о важности начала "предметной работы по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между официальным Тбилиси, с одной стороны, и Сухуми и Цхинвали – с другой."Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне продолжающейся военно-тренировочной активности США и НАТО в Закавказье, а также остающихся в силе планов по присоединению Грузии к Организации Североатлантического договора", – сказано в сообщении МИД РФ.Грузия проводит политику стратегического терпения – Чиковани>>Когда грузинская сторона подняла вопрос о необходимости безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома, представители России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона традиционно покинули стол переговоров. Для грузинской стороны это один из ключевых вопросов повестки дня Женевских переговоров. Там же отмечено, что обсуждение возвращения беженцев в свои дома в рамках Женевских переговоров невозможно, так как представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему отказывается в доступе на нью-йоркскую площадку для изложения своих "принципиальных позиций". Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
абхазия
цхинвальский регион
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22762/69/227626992_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_46bb1989e30f0e9a553f211eb1dc0a2c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, сша, зураб абашидзе, григорий карасин, мид россии, оон, мид грузии, женевские переговоры
политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, сша, зураб абашидзе, григорий карасин, мид россии, оон, мид грузии, женевские переговоры
Женевские переговоры – взгляд Грузии и России на решение проблем
16:47 14.07.2023 (обновлено: 16:57 14.07.2023)
Грузия разорвала дипотношения с Россией после августовской войны 2008 года
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Участники Женевских переговоров не могут прийти к консенсусу по ключевому для Грузии вопросу – российская, абхазская и югоосетинская делегации вновь отказались обсуждать вопрос возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома.
Очередной, 58 раунд Женевских переговоров состоялся 11-12 июля. В переговорах участвуют представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ.
В ходе переговоров грузинская сторона указала на гуманитарные проблемы и проблемы безопасности на неподконтрольных властям Грузии территориях – в Абхазии и Цхинвальском регионе, сказано в сообщении МИД Грузии
.
Там же отмечено, что представители Грузии выразили обеспокоенность по поводу военных учений, протягивания колючих проволок и возведения других заграждений вдоль административных границ, дискриминации этнических грузин на этих территориях.
Российский МИД в свою очередь отметил, что обстановка в приграничье в целом остается стабильной.
Держать ситуацию под контролем удается благодаря проявлению сторонами сдержанности, а также устойчивой работе "горячих линий" и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети, на административной границе с Южной Осетией, сказано в сообщении российского МИД.
Следующим шагом, как отметил МИД РФ, должно стать возобновление деятельности аналогичного МПРИ на административной границе с Абхазией.
"Укреплению стабильности и предсказуемости "на земле" мог бы способствовать запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией", – сказано в сообщении российского МИД.
В ходе Женевских переговоров грузинская делегация акцентировала внимание на необходимости полного выполнения Россией достигнутого при посредничестве Евросоюза соглашения от 12 августа 2008 года о прекращении огня.
В свою очередь Россия вновь заявила о важности начала "предметной работы по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между официальным Тбилиси, с одной стороны, и Сухуми и Цхинвали – с другой.
"Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне продолжающейся военно-тренировочной активности США и НАТО в Закавказье, а также остающихся в силе планов по присоединению Грузии к Организации Североатлантического договора", – сказано в сообщении МИД РФ.
Когда грузинская сторона подняла вопрос о необходимости безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома, представители России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона традиционно покинули стол переговоров. Для грузинской стороны это один из ключевых вопросов повестки дня Женевских переговоров.
"Налаживанию конструктивной работы на гуманитарном треке по-прежнему мешает ежегодно вносимая Грузией политизированная резолюция Генассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Очередное голосование по ней состоялось в преддверии нынешнего раунда", – сказано в сообщении МИД РФ.
Там же отмечено, что обсуждение возвращения беженцев в свои дома в рамках Женевских переговоров невозможно, так как представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему отказывается в доступе на нью-йоркскую площадку для изложения своих "принципиальных позиций".
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.