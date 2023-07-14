https://sputnik-georgia.ru/20230714/zhenevskie-peregovory---vzglyad-gruzii-i-rossii-na-reshenie-problem-279565780.html

Женевские переговоры – взгляд Грузии и России на решение проблем

Женевские переговоры – взгляд Грузии и России на решение проблем

Грузия разорвала дипотношения с Россией после августовской войны 2008 года 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Участники Женевских переговоров не могут прийти к консенсусу по ключевому для Грузии вопросу – российская, абхазская и югоосетинская делегации вновь отказались обсуждать вопрос возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома. Очередной, 58 раунд Женевских переговоров состоялся 11-12 июля. В переговорах участвуют представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ.В ходе переговоров грузинская сторона указала на гуманитарные проблемы и проблемы безопасности на неподконтрольных властям Грузии территориях – в Абхазии и Цхинвальском регионе, сказано в сообщении МИД Грузии. Там же отмечено, что представители Грузии выразили обеспокоенность по поводу военных учений, протягивания колючих проволок и возведения других заграждений вдоль административных границ, дискриминации этнических грузин на этих территориях.Российский МИД в свою очередь отметил, что обстановка в приграничье в целом остается стабильной. Держать ситуацию под контролем удается благодаря проявлению сторонами сдержанности, а также устойчивой работе "горячих линий" и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети, на административной границе с Южной Осетией, сказано в сообщении российского МИД. Следующим шагом, как отметил МИД РФ, должно стать возобновление деятельности аналогичного МПРИ на административной границе с Абхазией. В ходе Женевских переговоров грузинская делегация акцентировала внимание на необходимости полного выполнения Россией достигнутого при посредничестве Евросоюза соглашения от 12 августа 2008 года о прекращении огня.В свою очередь Россия вновь заявила о важности начала "предметной работы по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между официальным Тбилиси, с одной стороны, и Сухуми и Цхинвали – с другой."Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне продолжающейся военно-тренировочной активности США и НАТО в Закавказье, а также остающихся в силе планов по присоединению Грузии к Организации Североатлантического договора", – сказано в сообщении МИД РФ.Грузия проводит политику стратегического терпения – Чиковани>>Когда грузинская сторона подняла вопрос о необходимости безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома, представители России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона традиционно покинули стол переговоров. Для грузинской стороны это один из ключевых вопросов повестки дня Женевских переговоров. Там же отмечено, что обсуждение возвращения беженцев в свои дома в рамках Женевских переговоров невозможно, так как представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему отказывается в доступе на нью-йоркскую площадку для изложения своих "принципиальных позиций". Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, сша, зураб абашидзе, григорий карасин, мид россии, оон, мид грузии, женевские переговоры