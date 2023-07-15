https://sputnik-georgia.ru/20230715/glava-minkultury-gruzii-kinotsentr-prevratitsya-v-poleznyy-instrument-279577268.html

Глава Минкультуры Грузии: киноцентр превратится в полезный инструмент

Глава Минкультуры Грузии: киноцентр превратится в полезный инструмент

Наша единственная цель – сделать киноцентр гибким инструментом в руках кинематографистов и лучше помогать им, заявила министр 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T10:59+0400

2023-07-15T10:59+0400

2023-07-15T10:59+0400

грузия

культура

новости

тея цулукиани

национальный киноцентр грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Киноцентр превратится в полезный инструмент в руках художников кино, для этого нужно деловое сотрудничество, конструктивный режим, а не режим ругани и брани, сказала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. Изначально недовольство со стороны представителей киноиндустрии вызвало решение министра культуры Грузии назначить Кобу Хубуния и. о. директора и финансовым управляющим Киноцентра. Хубуния занимал руководящую должность в системе пробации при Минюсте, когда ведомство возглавляла Цулукиани. По мнению недовольных назначением и начавшейся реформой, это может привести к цензуре в кинопроизводстве. В связи с этим также состоялась акция протеста у здания Минкульта. Также Цулукиани сообщила, что одна из уволенных с работы протестующих обратилась в суд с просьбой остановить реорганизацию и 10 июля суд отказал в иске. Ей оказалась госпожа Кухалашвили, которая "не так уж и похвально руководила киноцентром, и так продолжалось много лет", отметила министр. "Чрезмерный ажиотаж" – в "Грузинской мечте" прокомментировали события вокруг Киноцентра >>"Если что-то и затянулось, так это начало реорганизации, которую мы начали в июне этого года. Это моя ошибка и ошибка моей команды. Я и мои предшественники должны были начать это много лет назад, но лучше поздно, чем никогда. Наша единственная цель – сделать киноцентр гибким инструментом в руках кинематографистов и лучше помогать им", – сказала Цулукиани в эфире телеканала "Имеди". Тея Цулукиани подчеркнула, что возобновит встречи с кинохудожниками, чтобы те представили свое видение относительно киноцентра. Чтобы киноцентр превратился в полезный инструмент в руках художников, необходимо сотрудничество и конструктивный режим, а не режим брани и ругательств, говорит министр. По словам министра, реорганизация, которая длилась на протяжении месяца, что предусматривается законом, практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, тея цулукиани, национальный киноцентр грузии