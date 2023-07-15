https://sputnik-georgia.ru/20230715/gruziya-pri-vosstanovlenii-poletov-s-rossiey-vybrala-pravilnuyu-politiku--garibashvili--279599564.html

Грузия при восстановлении полетов с Россией выбрала правильную политику – Гарибашвили

Грузия при восстановлении полетов с Россией выбрала правильную политику – Гарибашвили

Мы очень эффективно осуществляем политику контроля, заявил премьер-министр 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T18:40+0400

2023-07-15T18:40+0400

2023-07-15T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Власти Грузии выбрали правильную политику в отношении восстановления прямых рейсов с Россией и обхода санкций не произошло, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. По его словам, состоящая из представителей США, Великобритании и ЕС делегация, посетившая несколько недель назад Грузию, поблагодарила правительство за то, что в стране создана эффективная система и что Грузия не используется для обхода санкций. "Мы очень эффективно осуществляем политику контроля", – отметил Гарибашили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Однако уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически представители власти Украины, обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений. Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу >>>Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на прошлой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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