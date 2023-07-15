https://sputnik-georgia.ru/20230715/mat-iznasilovannoy-v-gruzii-devochki-obvinili-v-napadenii-na-zhurnalistku---279582825.html

Мать изнасилованной в Грузии девочки обвинили в нападении на журналистку

Мать изнасилованной в Грузии девочки обвинили в нападении на журналистку

СМИ сообщают, что женщина несколько раз ударила девушку по голове и лицу, прижав ее к стене 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T14:14+0400

2023-07-15T14:14+0400

2023-07-15T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жительнице Батуми в насилии и вмешательстве в работу журналистки оппозиционного телеканала "Формула". По версии следствия, 13 июля в Батуми обвиняемая напала на журналистку с целью пресечения ее профессиональной деятельности. Телеканал "Формула" хотел записать интервью с матерью девочки, в изнасиловании которой обвиняют ее отца. Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Батуми будет ждать приговора в тюрьме >>>По данным "Формулы", инцидент произошел, когда журналистка для подготовки материала пришла к обвиняемой домой. СМИ сообщают, что женщина несколько раз ударила девушку по голове и лицу.Теперь женщину обвиняют по статьям "Насилие" и "Незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста" Уголовного кодекса Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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