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Мать изнасилованной в Грузии девочки обвинили в нападении на журналистку
Мать изнасилованной в Грузии девочки обвинили в нападении на журналистку
СМИ сообщают, что женщина несколько раз ударила девушку по голове и лицу, прижав ее к стене 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T14:14+0400
2023-07-15T14:14+0400
2023-07-15T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жительнице Батуми в насилии и вмешательстве в работу журналистки оппозиционного телеканала "Формула". По версии следствия, 13 июля в Батуми обвиняемая напала на журналистку с целью пресечения ее профессиональной деятельности. Телеканал "Формула" хотел записать интервью с матерью девочки, в изнасиловании которой обвиняют ее отца. Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Батуми будет ждать приговора в тюрьме >>>По данным "Формулы", инцидент произошел, когда журналистка для подготовки материала пришла к обвиняемой домой. СМИ сообщают, что женщина несколько раз ударила девушку по голове и лицу.Теперь женщину обвиняют по статьям "Насилие" и "Незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста" Уголовного кодекса Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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прокуратура, генеральная прокуратура грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, батуми
прокуратура, генеральная прокуратура грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, батуми
Мать изнасилованной в Грузии девочки обвинили в нападении на журналистку
14:14 15.07.2023 (обновлено: 14:15 15.07.2023)
СМИ сообщают, что женщина несколько раз ударила девушку по голове и лицу, прижав ее к стене
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жительнице Батуми в насилии и вмешательстве в работу журналистки оппозиционного телеканала "Формула".
По версии следствия, 13 июля в Батуми обвиняемая напала на журналистку с целью пресечения ее профессиональной деятельности. Телеканал "Формула" хотел записать интервью с матерью девочки, в изнасиловании которой обвиняют ее отца.
По данным "Формулы", инцидент произошел, когда журналистка для подготовки материала пришла к обвиняемой домой. СМИ сообщают, что женщина несколько раз ударила девушку по голове и лицу.
Теперь женщину обвиняют по статьям "Насилие" и "Незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста" Уголовного кодекса Грузии.