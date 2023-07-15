https://sputnik-georgia.ru/20230715/polskie-vrachi-diskreditirovali-svoyu-rabotu--premer-gruzii-o-skandale-vokrug-saakashvili-279597398.html

Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили

Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили

Гарибашвили не исключил, что произошедшее может быть связано с выборами в Польше 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T16:19+0400

2023-07-15T16:19+0400

2023-07-15T16:31+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Польские врачи своими действиями при осмотре осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, спрятав его биоматериалы, сами дискредитировали весь процесс, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в пятницу сообщила, что во время осмотра Саакашвили 12 июля один из польских врачей пытался тайно вынести биоматериал, взятый у Саакашвили, в своем ботинке. Минюст в связи с этим ждет объяснений от посольства Польши. При этом он не исключил, что процесс может быть связан с выборами в Польше. "В Польше сейчас идет предвыборная кампания, и, как видно, определенные группы, связанные с Саакашвили, активно рассматривают в Польше вопрос его заключения. Для них это чисто политический вопрос. Как видно, с этим связана их излишняя активность. Я это знаю от наших польских друзей", – отметил Гарибашвили. Саакашвили в Грузии С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Глава Минюста Грузии: взятый у пациента образец нужно опечатать, а не засунуть в носок >>>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, валерий гелашвили, польша, тбилиси, грузия, новости, украина, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба