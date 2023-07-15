https://sputnik-georgia.ru/20230715/glava-minyusta-gruzii-vzyatyy-u-patsienta-obrazets-nuzhno-opechatat-a-ne-zasunut-v-nosok-279575905.html

Глава Минюста Грузии: взятый у пациента образец нужно опечатать, а не засунуть в носок

Глава Минюста Грузии: взятый у пациента образец нужно опечатать, а не засунуть в носок

Зачем нужно было брать образцы тайно, для науки или оккультизма, сказать не могу, заявила врач 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T10:19+0400

2023-07-15T10:19+0400

2023-07-15T10:19+0400

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специальная пенитенциарная служба

рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Все образцы должны быть опечатаны, таков протокол, заявил министр юстиции Ратии Брегадзе комментируя ситуацию с польскими врачами. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии в пятницу сообщила, что во время осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили один из польских врачей 12 июля пытался тайно вынести образец, взятый у Саакашвили, в ботинке. Минюст ждет объяснений от посольства Польши. Между тем генеральный директор клиники "Вивамеди", в которой Саакашвили проходит лечение, Нино Надирадзе заявила, что врачи забрали официальные образцы. "С соблюдением протокола были взяты материалы, и их брали сами польские врачи в присутствии врачей "Вивамеди", они были опечатаны, и один контейнер забрали польские врачи, а второй остался в клинике, мы их отправим на исследования. Материалы, которые вынесли в носках и туфлях, были взяты без свидетелей, зачем им нужно было, для науки или оккультизма, сказать не могу", – сказала Надирадзе. Саакашвили в Грузии С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Ситуация вокруг Саакашвили – Минюст Грузии ждет разъяснений от посла Польши >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, польша, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, рати брегадзе