https://sputnik-georgia.ru/20230715/turtsiya-priostanovila-vydachu-vnzh-dlya-inostrantsev-v-stambule--smi-279607435.html
Турция приостановила выдачу ВНЖ для иностранцев в Стамбуле – СМИ
Турция приостановила выдачу ВНЖ для иностранцев в Стамбуле – СМИ
Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более 1,2 миллиона иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T22:30+0400
2023-07-15T22:30+0400
2023-07-15T22:30+0400
стамбул
турция
общество
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/05/274584281_395:477:2676:1760_1920x0_80_0_0_e633d81675f30ef78bea9f89e2e0773b.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Власти Турции прекратили выдачу видов на жительство иностранцам во всех районах Стамбула – исключения коснутся приехавших с целью обучения, лечения или международной торговли, пишет газета Milliyet.Ранее турецкие власти постепенно "закрывали" ряд районов Стамбула и других популярных среди иностранцев городов для получения первичного ВНЖ, поскольку количество иностранцев в них превышало 20%. Согласным информации СМИ, только по официальным данным в Стамбуле проживают более 535 тысяч сирийцев, а по неофициальным – в Турции более 7 миллионов иностранцев.Какие курорты выбирают граждане Грузии для отдыха летом 2023? >>>Еще в начале года сообщалось, что турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство, а без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста карту не выдают. Тем временем официальных заявлений МВД и департамента миграции по этому поводу не было, список "закрытых" районов также не менялся за последнее время.Кроме того, по информации издания, ужесточились проверки арендаторов и отелей на предмет размещения у них нелегалов. Если за первые нарушения грозит денежный штраф, то после трех раз отелю грозит отзыв лицензии, а квартиру опечатают, также речь может идти о тюремном сроке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
стамбул
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/05/274584281_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_75f5f427dc51f7688312bd699ca22fcf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стамбул, турция, общество, новости, в мире
стамбул, турция, общество, новости, в мире
Турция приостановила выдачу ВНЖ для иностранцев в Стамбуле – СМИ
Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более 1,2 миллиона иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik.
Власти Турции прекратили выдачу видов на жительство иностранцам во всех районах Стамбула – исключения коснутся приехавших с целью обучения, лечения или международной торговли, пишет газета Milliyet
.
Ранее турецкие власти постепенно "закрывали" ряд районов Стамбула и других популярных среди иностранцев городов для получения первичного ВНЖ, поскольку количество иностранцев в них превышало 20%.
"Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более 1 миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости. Решение от октября 2022 года касалось 10 районов Стамбула, в марте же оно распространено на все 39. Исключениями являются те, кто прибыл ввиду таких обстоятельств, как безопасность жизни, здравоохранение, образование и международная торговля", – утверждает газета.
Согласным информации СМИ, только по официальным данным в Стамбуле проживают более 535 тысяч сирийцев, а по неофициальным – в Турции более 7 миллионов иностранцев.
Еще в начале года сообщалось, что турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство, а без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста карту не выдают.
Тем временем официальных заявлений МВД и департамента миграции по этому поводу не было, список "закрытых" районов также не менялся за последнее время.
Кроме того, по информации издания, ужесточились проверки арендаторов и отелей на предмет размещения у них нелегалов. Если за первые нарушения грозит денежный штраф, то после трех раз отелю грозит отзыв лицензии, а квартиру опечатают, также речь может идти о тюремном сроке.