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Турция приостановила выдачу ВНЖ для иностранцев в Стамбуле – СМИ

Турция приостановила выдачу ВНЖ для иностранцев в Стамбуле – СМИ

Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более 1,2 миллиона иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T22:30+0400

2023-07-15T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Власти Турции прекратили выдачу видов на жительство иностранцам во всех районах Стамбула – исключения коснутся приехавших с целью обучения, лечения или международной торговли, пишет газета Milliyet.Ранее турецкие власти постепенно "закрывали" ряд районов Стамбула и других популярных среди иностранцев городов для получения первичного ВНЖ, поскольку количество иностранцев в них превышало 20%. Согласным информации СМИ, только по официальным данным в Стамбуле проживают более 535 тысяч сирийцев, а по неофициальным – в Турции более 7 миллионов иностранцев.Какие курорты выбирают граждане Грузии для отдыха летом 2023? >>>Еще в начале года сообщалось, что турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство, а без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста карту не выдают. Тем временем официальных заявлений МВД и департамента миграции по этому поводу не было, список "закрытых" районов также не менялся за последнее время.Кроме того, по информации издания, ужесточились проверки арендаторов и отелей на предмет размещения у них нелегалов. Если за первые нарушения грозит денежный штраф, то после трех раз отелю грозит отзыв лицензии, а квартиру опечатают, также речь может идти о тюремном сроке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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