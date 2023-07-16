https://sputnik-georgia.ru/20230716/lider-ne-tolko-v-regione--ekspert-o-razvitii-ekonomiki-gruzii-279615338.html

Лидер не только в регионе – эксперт о развитии экономики Грузии

Лидер не только в регионе – эксперт о развитии экономики Грузии

Прогресс наблюдается по всем экономическим параметрам страны, считает эксперт 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T19:33+0400

2023-07-16T19:33+0400

2023-07-16T20:01+0400

грузия

новости

экономика

иосиф арчвадзе

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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Грузия занимает лидирующую позицию по темпам экономического роста не только в регионе, но и в международном масштабе, заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2023 года составил 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-мае 2023 года – 7,5%. По словам эксперта, прогресс наблюдается по всем экономическим параметрам страны. "Растет товарооборот, вовлеченность Грузии в международном разделении труда. И самое интересное то, что растет перечень номенклатур экспортируемых из Грузии товаров и средняя стоимость каждой товарной позиции, вывозимой из Грузии в другие страны. Это показывает рост конкурентоспособности Грузии", – сказал он. Арчвадзе акцентировал внимание на быстрый рост реэкспорта, доля которого в товарообороте страны увеличивается ежемесячно. Развитие экономики Грузии – три сценария от Нацбанка >>"Наши торговые партнеры рассчитывают и учитывают стабильность грузинской экономики, безопасность продвижения товаров, верховенство закона, и все эти фаткоры в сумме предопределяют их отношение и завязку их экономических интересов на грузинскую экономику. Это тоже дает определенный плюс к росту ВВП Грузии", - заявил он. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, иосиф арчвадзе