https://sputnik-georgia.ru/20230705/razvitie-ekonomiki-gruzii--tri-stsenariya-ot-natsbanka-279255496.html

Развитие экономики Грузии – три сценария от Нацбанка

Развитие экономики Грузии – три сценария от Нацбанка

Рост экономики по базовому сценарию в 2023 году ожидается на уровне 5%, что связано ростом притока инвестиций из-за макроэкономической стабильности и... 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T09:01+0400

2023-07-05T09:01+0400

2023-07-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны рассматривает три сценария развития событий, среди которых базовый, позитивный, а также самый неблагоприятный. Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой. Согласно базовому сценарию, в 2023 году экономика Грузии сохранит стабильность роста из-за ослабевающего глобального инфляционного давления. В 2023-2024 годах восстановление экономической активности в странах-торговых партнерах Грузии положительно скажется и на экономике. Дуализм Грузии, или Особенности грузинской экономики >>Однако при этом, несмотря на то, что доходы страны от туризма превысили показатели периода до пандемии с учетом высоких региональных рисков и ухудшившейся конкурентоспособности в результате укрепления национальной валюты, ожидается в стране дефицит текущих счетов. С учетом этого и стабильного притока денежных переводов не ожидается серьезных колебаний эффективного и текущего курса национальной валюты. Рост экономики по этому сценарию ожидается на уровне 5%, что связано ростом притока инвестиций из-за макроэкономической стабильности и внутреннего спроса.При этом в базовом сценарии отмечается, что темп роста экономики замедлится за счет падения конкурентоспособности страны на фоне ожидаемого роста стран-торговых партнеров и стабильного обменного курса. При этом по базовому сценарию инфляция останется на уровне ниже прогнозируемых 3%, что связано со стабильным курсом лари и жесткой монетарной политикой. При этом в Грузии высокой остается внутренняя инфляция, что вызвано в основном ростом цен на услуги, в определенной мере связанным с ростом миграционных потоков. Между тем Нацбанк не ожидает быстрого выхода из режима жесткой монетарной политики. По его прогнозу, инфляция достигнет целевого уровня в условиях снижения темпов кредитования и прекращения потока мигрантов. Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари – премьер >>>При этом базовый сценарий предполагает рост цен на недвижимость, и ожидается, что они будут расти в соответствии с экономической ситуацией только после того, как внешний спрос будет заменен на внутренний. В то же время регулятор отмечает, что базовый прогноз является относительным, так как процесс восстановления будет зависеть от событий на Украине и долгосрочности жестких глобальных финансовых условий. При оптимистическом сценарии ожидается более быстрое восстановление экономики в мире, что приведет к улучшению всех прогнозируемых параметров, в том числе, к сокращению уровня безработицы и укреплению лари. Как будет развиваться экономика Грузии в 2023 году – ответ министра >>Что касается пессимистического сценария, то он основан на том, что конфликт на Украине замедлит восстановление мировой экономики и вероятную переоценку рисков вложений в страны с развивающейся экономикой, что вызовет отток капитала.Кроме того, по пессимистическому сценарию ожидается рост цен на энергоресурсы и зерновые, что замедлит оздоровление мировой экономики и скажется в первую очередь на ценах в Грузии. А снижение спроса и рост расходов на функционирование негативно скажется на бизнесе и приведет к росту безработицы и усилит кредитные риски.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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