https://sputnik-georgia.ru/20230716/napadenie-na-zhurnalistov-v-kakheti--obvinyaemyy-budet-zhdat-suda-v-tyurme-279614950.html
Нападение на журналистов в Кахети – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Нападение на журналистов в Кахети – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Во время работы над репортажем обвиняемый нанес телесные повреждения журналисту с целью воспрепятствования его профессиональной деятельности 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T18:57+0400
2023-07-16T18:57+0400
2023-07-16T18:57+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Телавский районный суд избрал в качестве меры пресечения для обвиняемого в нападении на журналистов жителя Сагареджо тюремное заключение, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Обвинение задержанному предъявлено по двум статьям УК Грузии "Насилие" и "Незаконное воспрепятствование журналисту в его профессиональной деятельности". Обвиняемый Мамука Шакарашвили был задержан Специальной следственной службой на основании постановления судьи. Журналистку грузинского телеканала вызвали в Специальную следственную службу >>Следствие установило, что 6 июля 2023 года оператор телеканала "Формула" Сулхан Чкадуа осуществлял журналистскую деятельность в Сагареджо. Во время работы над репортажем обвиняемый нанес телесные повреждения журналисту с целью воспрепятствования его профессиональной деятельности. Также обвиняемый не позволил журналистке "Рустави 2" Натии Цилаури и журналистке "Мтавари архи" Ие Гулиашвили осуществлять свою профессиональную деятельность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, специальная следственная служба
грузия, новости, происшествия, кахети, специальная следственная служба
Нападение на журналистов в Кахети – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Во время работы над репортажем обвиняемый нанес телесные повреждения журналисту с целью воспрепятствования его профессиональной деятельности
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Телавский районный суд избрал в качестве меры пресечения для обвиняемого в нападении на журналистов жителя Сагареджо тюремное заключение, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.
Обвинение задержанному предъявлено по двум статьям УК Грузии "Насилие" и "Незаконное воспрепятствование журналисту в его профессиональной деятельности".
Обвиняемый Мамука Шакарашвили был задержан Специальной следственной службой на основании постановления судьи.
Следствие установило, что 6 июля 2023 года оператор телеканала "Формула" Сулхан Чкадуа осуществлял журналистскую деятельность в Сагареджо. Во время работы над репортажем обвиняемый нанес телесные повреждения журналисту с целью воспрепятствования его профессиональной деятельности.
Также обвиняемый не позволил журналистке "Рустави 2" Натии Цилаури и журналистке "Мтавари архи" Ие Гулиашвили осуществлять свою профессиональную деятельность.