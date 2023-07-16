https://sputnik-georgia.ru/20230716/v-adzharii-otkrylsya-zavod-kalyannykh-aromatizatorov-279618027.html
В Аджарии открылся завод кальянных ароматизаторов
В Аджарии открылся завод кальянных ароматизаторов
На данном этапе на предприятии, соответствующем международным стандартам, трудоустроено 35 человек 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T22:05+0400
2023-07-16T22:05+0400
2023-07-16T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Завод кальянных ароматизаторов открыли в селе Мухаестети в Кобулети (регион Аджария), сообщает министерство финансов и экономики Аджарии. По информации ведомства, в процесс строительства и оснащения предприятия было вложено 5 миллионов евро. Предприятие обеспечивает поставку высококачественной грузинской продукции – ароматизаторов для кальяна – на местный и международный рынок. Антитабачное законодательство в Грузии – что изменилось за 5 лет? >>Отмечается, что продукция, произведенная на предприятии компании H HOOKAH, продается на международном рынке с надписью: "Сделано с гордостью в Грузии". На данном этапе на предприятии, соответствующем международным стандартам, трудоустроено 35 человек. Бренд H HOOKAH зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности и объединяет 180 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, аджария, кобулети
В Аджарии открылся завод кальянных ароматизаторов
22:05 16.07.2023 (обновлено: 23:06 16.07.2023)
На данном этапе на предприятии, соответствующем международным стандартам, трудоустроено 35 человек
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Завод кальянных ароматизаторов открыли в селе Мухаестети в Кобулети (регион Аджария), сообщает министерство финансов и экономики Аджарии.
По информации ведомства, в процесс строительства и оснащения предприятия было вложено 5 миллионов евро.
Предприятие обеспечивает поставку высококачественной грузинской продукции – ароматизаторов для кальяна – на местный и международный рынок.
Отмечается, что продукция, произведенная на предприятии компании H HOOKAH, продается на международном рынке с надписью: "Сделано с гордостью в Грузии".
На данном этапе на предприятии, соответствующем международным стандартам, трудоустроено 35 человек.
Бренд H HOOKAH зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности и объединяет 180 стран.