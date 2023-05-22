https://sputnik-georgia.ru/20230522/antitabachnoe-zakonodatelstvo-v-gruzii--chto-izmenilos-za-5-let-277911414.html

Антитабачное законодательство в Грузии – что изменилось за 5 лет?

Антитабачное законодательство в Грузии – что изменилось за 5 лет?

Закон "О контроле табака" вступил в силу в Грузии в мае 2017 года 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T17:42+0400

2023-05-22T17:42+0400

2023-05-22T17:42+0400

грузия

новости

общество

закон "о контроле табака"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/85/247648586_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_68181340a212801504db74c80c10e177.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Результаты мониторинга за последние пять лет показали, что показатель потребления обычных сигарет в Грузии сократился, но возросло потребление электронных сигарет, заявил директор неправительственной организации "Центр контроля табака" Георгий Маградзе. Маградзе провел пресс-конференцию по случаю 5-летия с момента вступления в силу антитабачного законодательства в Грузии – закон "О контроле табака".Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии ведет постоянный мониторинг ситуации с курением в стране. Число курильщиков, по данным на 2022 год, сократилось на 10% с 2017 года, а в целом употребление табачных изделий среди населения – на 5%. Соблюдают ли в Грузии запрет на курение в закрытых общественных местах?>>Количество употребленных табачных изделий сократилась до 15%. По словам Маградзе, появление на рынке электронных сигарет в большом количестве увеличило показатель потребления этого табачного продукта до 7% среди девочек и до 12% среди мальчиков. Что касается ощутимых результатов с момента вступления антитабачного законодательства, то, по словам Маградзе, первое, что почувствовали все жители страны, – избавление от табачного дыма в общественных местах. Кроме того, на улицах исчезла реклама табачных изделий, которая выглядела достаточно привлекательно. Изменилось и поведение общества, отметил Маградзе. По его словам, несмотря на страх, что люди не будут соблюдать правила, общество довольно хорошо приняло нововведение, и уже вошло в привычку курить на улице, а не в помещении. Показатель исполнения закона достигает 94%", подчеркнул Маградзе. Однако есть и учреждения, которые систематически нарушают закон и платят штрафы. Нарушения законаЗакон "О контроле табака" чаще нарушают те, кто курит электронные сигареты, а не обычные, сообщил Маградзе.Многие считают, что электронные сигареты, кальян и другие табачные изделия не так вредны, как обычные сигареты. Более того, они думают, что на них не распространяется закон "О контроле табака", что не соответствует действительности, отметил он."Это определенно связано с неправильной информацией об этих продуктах. Они думают, что это якобы не табачные продукты, меньше вредны, или якобы закон на них не распространяется, не запрещено использовать их в закрытых пространствах, что неправда", – заявил Маградзе.Стандартные пачки сигарет: ВОЗ призывает Грузию не переносить введение закона>>Во время мониторинга специалисты столкнулись с ситуацией, что администрация зарытых помещений, кафе и ресторанов не делала замечаний из-за курения электронных сигарет в закрытых помещениях, но резко реагировала на обычные сигареты. "Закон распространяется на любые табачные изделия… Люди мало информированы. Я был свидетелем, как в одном из магазинов отец сам покупал 12-13 летнему ребенку электронные сигареты и советовался с ним, спрашивая какой аромат он хочет", – подчеркнул Маградзе. При этом, по словам Маградзе, обычные сигареты во многих магазинах спрятаны, а электронные лежат на видном месте.Необходимо заполнить информационный вакуум насчет вреда электронных сигарет, отметил он.Вред электросигаретОдним из самых важных шагов, по мнению Маградзе, является начало информационных кампаний о вреде электронных сигаретах. Маградзе рассказал, что в США некоторые пациенты начали умирать от легочной недостаточности. После проведения исследований выяснилось, что все они курили электронные сигареты. Вещества, содержащиеся в электронных сигаретах, в буквальном смысле уничтожали легкие. Заболевание даже получило название – "Болезнь вейперов" (EVALI – от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury, повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов). Новая легочная болезнь атакует "вейперов" - эксперты об опасности электронных сигарет>>Это неинфекционное респираторное заболевание, которое связано с использованием электронных сигарет. Заболевание впервые зафиксировали в 2019 году, и выражается оно в серьезном фиброзном перерождении легких. Ранее Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья опубликовал исследование австралийских ученых, которое доказывало, что электронные сигареты на самом деле не помогают человеку бросить курить, более того, они такие же опасные для здоровья, как и табачные изделия. В исследовании отмечено, что употребление электронных сигарет увеличивает риск повреждения легких, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других серьезных заболеваний. Используя электронные сигареты, человек вдыхает сложный набор химических веществ. Токсикологический анализ показал, что выбросы электронных сигарет без никотина содержат 243 химических вещества. Из них 38 являются ядовитыми. Курение и Грузия Парламент Грузии принял поправки в "Закон о контроле табака" в декабре 2021 года. Закон запрещает курить в такси, а также в частном автомобиле, если в нем едет несовершеннолетний. Курение в такси, а также на канатных дорогах и на водных видах транспорта наказывается штрафом в размере 200 лари (65 долларов). Штраф за курение в частных машинах в присутствии несовершеннолетних составит 50 лари (16 долларов). В случае повторных нарушений в течение года размер денежных санкций удвоится. Парламент Грузии перенес введение новых антитабачных правил до 2024 года>>На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, а также места, специально оборудованные для курения на территориях вузов и медицинских учреждений. Кроме того, можно курить актерам во время спектаклей, если этого требует замысел режиссера. На сегодняшний день цены на пачку сигарет в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения: в 2017 году пачка сигарет стоила около 1,5 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, закон "о контроле табака"