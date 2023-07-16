https://sputnik-georgia.ru/20230716/zaschitnik-sbornoy-gruzii-po-futbolu-prodolzhit-kareru-v-saudovskoy-aravii-279613132.html

Защитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Защитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Футболист успел поиграть в нескольких российских клубах: "Рубине", "Нефтехимике", "Локомотиве" (Москва) и "Роторе" 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T14:56+0400

2023-07-16T14:56+0400

2023-07-16T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Защитник футбольной сборной Грузии 31-летний Саба Квирквелия продолжит карьеру в клубе "Аль-Охдуд" ("Al Okhdoud") в Саудовской Аравии, сообщает Первый канал. Последние два сезона защитник сборной Грузии провел в Азербайджане в бакинском "Нефтчи". Квирквелия покинул команду после прихода нового тренера Адриану Муту. Договор между сторонами был заключен по системе 1+1 на год, с условием, что что автоматически продолжится еще на один сезон. "Аль-Охдуд" завершил прошлый сезон на третьем месте во второй лиге Саудовской Аравии и завоевал право с нового сезона выступать в высшей лиге. Саба Квирквелия будет играть за бакинский "Нефчи" >>Команда "Al Okhdoud" из города Наджран была основана в 1976 году и в третий раз выиграла право играть в высшей лиге Саудовской Аравии. Квирквелия дебютировал за сборную 5 марта 2014 года, выйдя на замену в товарищеском матче с командой Лихтенштейна. Он успел поиграть в нескольких российских клубах: "Рубине", "Нефтехимике", "Локомотиве" (Москва) и "Роторе".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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