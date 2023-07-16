Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230716/zaschitnik-sbornoy-gruzii-po-futbolu-prodolzhit-kareru-v-saudovskoy-aravii-279613132.html
Защитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Защитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Футболист успел поиграть в нескольких российских клубах: "Рубине", "Нефтехимике", "Локомотиве" (Москва) и "Роторе" 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T14:56+0400
2023-07-16T14:56+0400
спорт
грузия
новости
саудовская аравия
азербайджан
футбол
соломон квирквелия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23788/97/237889766_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d7fe93adb4401b54f32f6b5d6a64c4e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Защитник футбольной сборной Грузии 31-летний Саба Квирквелия продолжит карьеру в клубе "Аль-Охдуд" ("Al Okhdoud") в Саудовской Аравии, сообщает Первый канал. Последние два сезона защитник сборной Грузии провел в Азербайджане в бакинском "Нефтчи". Квирквелия покинул команду после прихода нового тренера Адриану Муту. Договор между сторонами был заключен по системе 1+1 на год, с условием, что что автоматически продолжится еще на один сезон. "Аль-Охдуд" завершил прошлый сезон на третьем месте во второй лиге Саудовской Аравии и завоевал право с нового сезона выступать в высшей лиге. Саба Квирквелия будет играть за бакинский "Нефчи" &gt;&gt;Команда "Al Okhdoud" из города Наджран была основана в 1976 году и в третий раз выиграла право играть в высшей лиге Саудовской Аравии. Квирквелия дебютировал за сборную 5 марта 2014 года, выйдя на замену в товарищеском матче с командой Лихтенштейна. Он успел поиграть в нескольких российских клубах: "Рубине", "Нефтехимике", "Локомотиве" (Москва) и "Роторе".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
саудовская аравия
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23788/97/237889766_74:0:961:665_1920x0_80_0_0_7b1e2b3e7f51c3cb48f206d5a83bfaa7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, саудовская аравия, азербайджан, футбол, соломон квирквелия
спорт, грузия, новости, саудовская аравия, азербайджан, футбол, соломон квирквелия

Защитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Саудовской Аравии

14:56 16.07.2023
© ФК "Локомотив"Футбол. Соломон Квирквелия
Футбол. Соломон Квирквелия - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2023
© ФК "Локомотив"
Подписаться на
НовостиTelegram
Футболист успел поиграть в нескольких российских клубах: "Рубине", "Нефтехимике", "Локомотиве" (Москва) и "Роторе"
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Защитник футбольной сборной Грузии 31-летний Саба Квирквелия продолжит карьеру в клубе "Аль-Охдуд" ("Al Okhdoud") в Саудовской Аравии, сообщает Первый канал.
Последние два сезона защитник сборной Грузии провел в Азербайджане в бакинском "Нефтчи". Квирквелия покинул команду после прихода нового тренера Адриану Муту.
Договор между сторонами был заключен по системе 1+1 на год, с условием, что что автоматически продолжится еще на один сезон.
"Аль-Охдуд" завершил прошлый сезон на третьем месте во второй лиге Саудовской Аравии и завоевал право с нового сезона выступать в высшей лиге.
Саба Квирквелия будет играть за бакинский "Нефчи" >>
Команда "Al Okhdoud" из города Наджран была основана в 1976 году и в третий раз выиграла право играть в высшей лиге Саудовской Аравии.
Квирквелия дебютировал за сборную 5 марта 2014 года, выйдя на замену в товарищеском матче с командой Лихтенштейна.
Он успел поиграть в нескольких российских клубах: "Рубине", "Нефтехимике", "Локомотиве" (Москва) и "Роторе".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0