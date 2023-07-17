https://sputnik-georgia.ru/20230717/chast-zhiteley-kakheti-ostalas-bez-elektroenergii-iz-za-livnya-279646057.html

Часть жителей Кахети осталась без электроэнергии из-за ливня

Часть жителей Кахети осталась без электроэнергии из-за ливня

Для подсчета ущерба, нанесенного в результате непогоды, завтра будет создана специальная комиссия 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T23:58+0400

2023-07-17T23:58+0400

2023-07-17T23:58+0400

грузия

новости

погода

кахети

кварели

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Непогода нанесла ущерб городу Кварели (регион Кахети) – затоплены жилые дома, град побил приусадебные участки и посевы, часть жителей осталась без подачи электроэнергии, сообщает Первый канал. По информации телеканала, в результате сильного ливня подтоплены несколько десятков жилых домов. На месте работают представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, ведется откачка воды. Непогода на Востоке Грузии – сильный дождь и град нанесли ущерб Кахети >>Кроме того, повреждены линии электропередач, из-за чего часть жителей осталась без электричества. Для подсчета ущерба, нанесенного в результате непогоды, завтра будет создана специальная комиссия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, кахети, кварели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями