https://sputnik-georgia.ru/20230717/chast-zhiteley-kakheti-ostalas-bez-elektroenergii-iz-za-livnya-279646057.html
Часть жителей Кахети осталась без электроэнергии из-за ливня
Часть жителей Кахети осталась без электроэнергии из-за ливня
Для подсчета ущерба, нанесенного в результате непогоды, завтра будет создана специальная комиссия 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T23:58+0400
2023-07-17T23:58+0400
2023-07-17T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Непогода нанесла ущерб городу Кварели (регион Кахети) – затоплены жилые дома, град побил приусадебные участки и посевы, часть жителей осталась без подачи электроэнергии, сообщает Первый канал. По информации телеканала, в результате сильного ливня подтоплены несколько десятков жилых домов. На месте работают представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, ведется откачка воды. Непогода на Востоке Грузии – сильный дождь и град нанесли ущерб Кахети >>Кроме того, повреждены линии электропередач, из-за чего часть жителей осталась без электричества. Для подсчета ущерба, нанесенного в результате непогоды, завтра будет создана специальная комиссия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, кахети, кварели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, погода, кахети, кварели, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Часть жителей Кахети осталась без электроэнергии из-за ливня
Для подсчета ущерба, нанесенного в результате непогоды, завтра будет создана специальная комиссия
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Непогода нанесла ущерб городу Кварели (регион Кахети) – затоплены жилые дома, град побил приусадебные участки и посевы, часть жителей осталась без подачи электроэнергии, сообщает Первый канал.
По информации телеканала, в результате сильного ливня подтоплены несколько десятков жилых домов.
На месте работают представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, ведется откачка воды.
Кроме того, повреждены линии электропередач, из-за чего часть жителей осталась без электричества.
Для подсчета ущерба, нанесенного в результате непогоды, завтра будет создана специальная комиссия.