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Долю Georgian Airways не продавали гражданину России – авиакомпания
Долю Georgian Airways не продавали гражданину России – авиакомпания
Тамаз Гаиашвили не владеет акциями Georgian Airways и, следовательно, не может ничего продать, говорится в заявлении 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T17:04+0400
2023-07-17T17:04+0400
2023-07-17T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Учредитель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили не продает акции компании гражданину России или какому-либо юридическому лицу, говорится в заявлении Georgian Airways. По информации оппозиционной телекомпании "Мтавари архи", Тамаз Гаиашвили продал и уже переоформил часть своей доли авиакомпании представителю России. О какой доле идет речь, не уточняется. Кроме того, по информации авиакомпании, никто из акционеров Georgian Airways не собирается продавать доли. Телекомпании "Мтавари" посоветовали проверять и уточнять вопросы, а не строить новость на устаревших приемах "мы слышали", "распространяется информация", "птичка на хвосте принесла". "Мы призываем вас проявлять больше сдержанности и серьезности в таких вопросах, потому что ваши поверхностные высказывания могут нанести ущерб имиджу национальной компании и международному имиджу страны", – говорится в заявлении. Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу >>Такие темы, как "Россия", "Georgian Airways", "Санкции" и т. д., стали скучны, подчеркивается в заявлении. Тамаз Гаиашвили стал объектом критики со стороны оппозиционных политиков и СМИ после того, как поддержал возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Уже 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Позже указом президента Украины Владимира Зеленского против Georgian Airways и Гаиашвили были введены санкции. Согласно указу, авиакомпания в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, georgian airways, россия, авиасообщение россии и грузии
новости, грузия, политика, georgian airways, россия, авиасообщение россии и грузии
Долю Georgian Airways не продавали гражданину России – авиакомпания
Тамаз Гаиашвили не владеет акциями Georgian Airways и, следовательно, не может ничего продать, говорится в заявлении
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Учредитель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили не продает акции компании гражданину России или какому-либо юридическому лицу, говорится в заявлении Georgian Airways.
По информации оппозиционной телекомпании "Мтавари архи", Тамаз Гаиашвили продал и уже переоформил часть своей доли авиакомпании представителю России. О какой доле идет речь, не уточняется.
"Последняя ваша чепуха о том, что Тамаз Гаиашвили продает акции Georgian Airways гражданину России или юридическому лицу, не соответствует действительности по той простой причине, что Тамаз Гаиашвили не владеет акциями Georgian Airways и, следовательно, не может ничего продать", – говорится в заявлении.
Кроме того, по информации авиакомпании, никто из акционеров Georgian Airways не собирается продавать доли.
Телекомпании "Мтавари" посоветовали проверять и уточнять вопросы, а не строить новость на устаревших приемах "мы слышали", "распространяется информация", "птичка на хвосте принесла".
"Мы призываем вас проявлять больше сдержанности и серьезности в таких вопросах, потому что ваши поверхностные высказывания могут нанести ущерб имиджу национальной компании и международному имиджу страны", – говорится в заявлении.
Такие темы, как "Россия", "Georgian Airways", "Санкции" и т. д., стали скучны, подчеркивается в заявлении.
Тамаз Гаиашвили стал объектом критики со стороны оппозиционных политиков и СМИ после того, как поддержал возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Уже 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways.
Позже указом президента Украины Владимира Зеленского против Georgian Airways и Гаиашвили были введены санкции. Согласно указу, авиакомпания в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.