https://sputnik-georgia.ru/20230717/dolyu-georgian-airways-ne-prodavali-grazhdaninu-rossii--aviakompaniya-279636153.html

Долю Georgian Airways не продавали гражданину России – авиакомпания

Долю Georgian Airways не продавали гражданину России – авиакомпания

Тамаз Гаиашвили не владеет акциями Georgian Airways и, следовательно, не может ничего продать, говорится в заявлении 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T17:04+0400

2023-07-17T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Учредитель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили не продает акции компании гражданину России или какому-либо юридическому лицу, говорится в заявлении Georgian Airways. По информации оппозиционной телекомпании "Мтавари архи", Тамаз Гаиашвили продал и уже переоформил часть своей доли авиакомпании представителю России. О какой доле идет речь, не уточняется. Кроме того, по информации авиакомпании, никто из акционеров Georgian Airways не собирается продавать доли. Телекомпании "Мтавари" посоветовали проверять и уточнять вопросы, а не строить новость на устаревших приемах "мы слышали", "распространяется информация", "птичка на хвосте принесла". "Мы призываем вас проявлять больше сдержанности и серьезности в таких вопросах, потому что ваши поверхностные высказывания могут нанести ущерб имиджу национальной компании и международному имиджу страны", – говорится в заявлении. Georgian Airways начала выполнять транзитные рейсы из Москвы в Ниццу >>Такие темы, как "Россия", "Georgian Airways", "Санкции" и т. д., стали скучны, подчеркивается в заявлении. Тамаз Гаиашвили стал объектом критики со стороны оппозиционных политиков и СМИ после того, как поддержал возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Уже 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Позже указом президента Украины Владимира Зеленского против Georgian Airways и Гаиашвили были введены санкции. Согласно указу, авиакомпания в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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