https://sputnik-georgia.ru/20230717/gruzinskaya-oppozitsiya-gotovitsya-k-politicheskoy-svadbe-reaktsiya-mechty-na-vstrechu-v-kakheti-279639461.html

Грузинская оппозиция готовится к политической свадьбе? Реакция "Мечты" на встречу в Кахети

Грузинская оппозиция готовится к политической свадьбе? Реакция "Мечты" на встречу в Кахети

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали собрание части оппозиционных партий в Цинандали... 17.07.2023, Sputnik Грузия

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2023-07-17T18:47+0400

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цинандали

давид кезерашвили

каха каладзе

георгий гахария

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали собрание части оппозиционных партий в Цинандали (регион Кахети) признанием сотрудничества с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". Представители части политических партий, в том числе партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", партии "Лело для Грузии" и Республиканской партии, а также бизнесмены, эксперты и представители неправительственных организаций провели встречу по разным вопросам в минувшие выходные. Фото со встречи распространились в соцсети. По словам генерального секретаря правящей партии, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, у всех присутствующих на встрече партий один стержень и одинаковое мировоззрение. Депутат от "Грузинской мечты" Алуда Гудушаури, комментируя встречу в Цинандали, заявил, что если все называть своими именами, то по своему содержанию и намерениям участники мероприятия представляют собой коллективное "Национальное движение". Из этой встречи можно сделать очень много выводов, заявил в свою очередь депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачавариани. В "Грузинской мечте" утверждают, что Леван Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили."Никакого объединения" – партия Гахария отказывается от сотрудничества с ЕНД>>Находящийся во внутригосударственном розыске Кезерашвили, как утверждают власти, финансирует из-за рубежа не только основанный им оппозиционный телеканал "Формула", но и "Нацдвижение".В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела.Кроме того, британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, цинандали, давид кезерашвили, каха каладзе, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия