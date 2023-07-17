https://sputnik-georgia.ru/20230717/novoe-zdanie-dlya-legendarnogo-ansamblya-erisioni--na-kakoy-stadii-remont-279641794.html

Новое здание для легендарного ансамбля "Эрисиони" – на какой стадии ремонт

Новое здание для легендарного ансамбля "Эрисиони" – на какой стадии ремонт

Общая стоимость работ по восстановлению здания по адресу ул. Хетагурова, 26 составила около 5 млн долларов 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T20:31+0400

2023-07-17T20:31+0400

2023-07-17T20:31+0400

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тея цулукиани

тбилиси

ансамбль "эрисиони"

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Ремонтно-восстановительные работы в здании, которое передано ансамблю народной песни и танца Грузии "Эрисиони", находится в активной фазе, министр культуры Тея Цулукиани ознакомилась с ходом работ, сообщили в пресс-службе ведомства. Ансамблю "Эрисиони" в 2014 году было передано здание т. н. бывшего Дома медика площадью более четырех тысяч кв. метров. Так как здание находится в аварийном состоянии, "Эрисиони" продолжает работать в "Доме офицеров" на проспекте Руставели в центре Тбилиси, где также тяжелые и непригодные условия. Ансамбль переедет в новое здание летом 2024 года, когда должны быть завершены восстановительные работы. В переданном ансамблю здании уже проведены демонтажные работы, полная реабилитация фундамента, частичная реабилитация крыши, работы по внутреннему обустройству, восстановление фасада, установлены системы отопления-охлаждения, вентиляции и другое. Министерство культуры Грузии в июне 2021 года выделило 180 тысяч лари (более 70 тысяч долларов) на подготовку проекта полного восстановления здания, переданного государством ансамблю. Договор со строительной компанией, победившей в тендере, был подписан 25 мая 2022 года, и с этого же дня начались работы. В грузинском поместье Левиль во Франции пройдет масштабный фестиваль>>Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ составляет 12,6 миллиона лари (около 5 миллионов долларов). В сообщении отмечается, что ансамбль "Эрисиони" получит здание, соответствующее современным стандартам, в нем будут расположены: концертный зал, освещение и звук для шоу-программ ансамбля, студия звукозаписи, оборудованные репетиционные залы и гримерные, тренировочные залы и душевые для актеров, зоны отдыха и кафетерий. Также в отреставрированном здании будут репетиционные пространства для школы-студии "Эрисиони". Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле этно. Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тея цулукиани, тбилиси, ансамбль "эрисиони"