https://sputnik-georgia.ru/20230714/v-gruzinskom-pomeste-levil-vo-frantsii-proydet-masshtabnyy-festival-279567216.html
В грузинском поместье Левиль во Франции пройдет масштабный фестиваль
В грузинском поместье Левиль во Франции пройдет масштабный фестиваль
Планируется проведение нескольких спектаклей кукольного театра, а также фольклорные показы – гости смогут увидеть номера с грузинскими танцами и многоголосьем 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T17:42+0400
2023-07-14T17:42+0400
2023-07-14T17:42+0400
грузия
новости
культура
франция
париж
тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Масштабный фестиваль с множеством культурных мероприятий впервые пройдет с 29 июля по 19 августа в грузинском поместье Левиль, которое находится под Парижем, сказала министр культуры Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди". История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года. Цулукиани подчеркнула, что для министерства это своего рода эксперимент и если мероприятия в этом году добьются успеха, все пройдет хорошо логистически и содержательно, то фестиваль станет традицией со следующего года. Как преобразилось грузинское поместье Левиль во Франции за год >>В этом году мероприятия будут проходить начиная с 29 июля в течение следующих четырех выходных. Фестиваль, по словам министра, проводится для эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно их для детей. Планируется проведение нескольких спектаклей кукольного театра, а также фольклорные показы – гости смогут увидеть номера с грузинскими танцами и многоголосьем. Выступать на закрытии фестиваля будут ансамбль Гелы Поцхишвили и Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони". На праздник приглашены и драматические театры – будет показан спектакль "Халде" Дманисского театра, который, по словам Цулукиани, актуален и по сей день. Также выступят Кутаисский камерный хор, Кутаисский хореографический ансамбль, ансамбль Амбролаури, женские ансамбли и "Басиани". "Это первая инициатива, чтобы показать нашим умершим предкам в Левиле, их духам, что мы все еще живы и независимы и мы до сих пор боремся за сохранение этой независимости, в том числе, своей культурой, танцами и песнями", – сказала Цулукиани. История поместья Левиль В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам. В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года. Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль>>Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находились в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств. В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро. За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое. Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих. По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства. На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта – архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе. В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши. В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей. Уже летом и осенью 2023 года в поместье Левиль запланировано проведение различных спортивных и культурных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, франция, париж, тея цулукиани
В грузинском поместье Левиль во Франции пройдет масштабный фестиваль
Планируется проведение нескольких спектаклей кукольного театра, а также фольклорные показы – гости смогут увидеть номера с грузинскими танцами и многоголосьем
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Масштабный фестиваль с множеством культурных мероприятий впервые пройдет с 29 июля по 19 августа в грузинском поместье Левиль, которое находится под Парижем, сказала министр культуры Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".
История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года.
Цулукиани подчеркнула, что для министерства это своего рода эксперимент и если мероприятия в этом году добьются успеха, все пройдет хорошо логистически и содержательно, то фестиваль станет традицией со следующего года.
В этом году мероприятия будут проходить начиная с 29 июля в течение следующих четырех выходных. Фестиваль, по словам министра, проводится для эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно их для детей.
Планируется проведение нескольких спектаклей кукольного театра, а также фольклорные показы – гости смогут увидеть номера с грузинскими танцами и многоголосьем. Выступать на закрытии фестиваля будут ансамбль Гелы Поцхишвили и Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони".
На праздник приглашены и драматические театры – будет показан спектакль "Халде" Дманисского театра, который, по словам Цулукиани, актуален и по сей день. Также выступят Кутаисский камерный хор, Кутаисский хореографический ансамбль, ансамбль Амбролаури, женские ансамбли и "Басиани".
"Это первая инициатива, чтобы показать нашим умершим предкам в Левиле, их духам, что мы все еще живы и независимы и мы до сих пор боремся за сохранение этой независимости, в том числе, своей культурой, танцами и песнями", – сказала Цулукиани.
История поместья Левиль
В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.
В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.
Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находились в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.
В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро.
За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое.
Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.
По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства.
На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта – архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе.
В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши.
В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей. Уже летом и осенью 2023 года в поместье Левиль запланировано проведение различных спортивных и культурных мероприятий.