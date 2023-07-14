https://sputnik-georgia.ru/20230714/v-gruzinskom-pomeste-levil-vo-frantsii-proydet-masshtabnyy-festival-279567216.html

В грузинском поместье Левиль во Франции пройдет масштабный фестиваль

В грузинском поместье Левиль во Франции пройдет масштабный фестиваль

Планируется проведение нескольких спектаклей кукольного театра, а также фольклорные показы – гости смогут увидеть номера с грузинскими танцами и многоголосьем 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T17:42+0400

2023-07-14T17:42+0400

2023-07-14T17:42+0400

грузия

новости

культура

франция

париж

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Масштабный фестиваль с множеством культурных мероприятий впервые пройдет с 29 июля по 19 августа в грузинском поместье Левиль, которое находится под Парижем, сказала министр культуры Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди". История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года. Цулукиани подчеркнула, что для министерства это своего рода эксперимент и если мероприятия в этом году добьются успеха, все пройдет хорошо логистически и содержательно, то фестиваль станет традицией со следующего года. Как преобразилось грузинское поместье Левиль во Франции за год >>В этом году мероприятия будут проходить начиная с 29 июля в течение следующих четырех выходных. Фестиваль, по словам министра, проводится для эмигрантов, находящихся в Европе, и особенно их для детей. Планируется проведение нескольких спектаклей кукольного театра, а также фольклорные показы – гости смогут увидеть номера с грузинскими танцами и многоголосьем. Выступать на закрытии фестиваля будут ансамбль Гелы Поцхишвили и Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони". На праздник приглашены и драматические театры – будет показан спектакль "Халде" Дманисского театра, который, по словам Цулукиани, актуален и по сей день. Также выступят Кутаисский камерный хор, Кутаисский хореографический ансамбль, ансамбль Амбролаури, женские ансамбли и "Басиани". "Это первая инициатива, чтобы показать нашим умершим предкам в Левиле, их духам, что мы все еще живы и независимы и мы до сих пор боремся за сохранение этой независимости, в том числе, своей культурой, танцами и песнями", – сказала Цулукиани. История поместья Левиль В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. Вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам. В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года. Официально создан Грузино-французский мемориальный музей в поместье Левиль>>Всего на территории поместья площадью около четырех гектаров расположено семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находились в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств. В 2016 году потомки членов правительства Первой демократической республики и правительства Грузии подписали соглашение о развитии поместья и наделении его различными функциями. Согласно документу, проект должен быть реализован в течение десяти лет, и на это предусмотрено более 5 миллионов евро. За шесть лет были отремонтированы и заново отстроены жилые здания, предназначенные для постоянных жильцов Левиля. Приводится в порядок ограда, ведутся работы по уходу за садом, ремонтируется офис будущего менеджера центра и жилье сторожа, а также делается многое другое. Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих. По соглашению 2016 года на втором этаже будет обустроен кабинет Ноэ Жордания, также запланировано обустройство библиотеки-медиатеки и выставочного пространства. На территории поместья установят традиционный грузинский дом – ода. Автор проекта – архитектор-реставратор Тариел Кипароидзе. В настоящее время проводится исследование прочности конструкций шато поместья Левиль, готовится проект укрепления, ведется подготовка к очистке поместья от асбеста, а также к полной реабилитации чердака и крыши. В конце марта 2023 года в поместье был официально создан Грузино-французский мемориальный музей. Уже летом и осенью 2023 года в поместье Левиль запланировано проведение различных спортивных и культурных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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