https://sputnik-georgia.ru/20230717/pokhischenie-nesovershennoletney-rodstvennikom-v-tbilisi--zaderzhannym-predyavleno-obvinenie-279635211.html

Похищение несовершеннолетней родственником в Тбилиси – задержанным предъявлено обвинение

Похищение несовершеннолетней родственником в Тбилиси – задержанным предъявлено обвинение

Юноша похитил 15-летнюю на свадьбе их общего родственника 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T16:43+0400

2023-07-17T16:43+0400

2023-07-17T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Четверым мужчинам, обвиняемым в незаконном похищении несовершеннолетней с целью вступления в брак, предъявлено официальное обвинение, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации СМИ, 15-летнюю девушку похитил 22-летний кузен со свадьбы их общего родственника. В похищении ему помогали зять, деверь и еще двое друзей. Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ>>Родственники девочки рассказали СМИ, что несовершеннолетней удалось связаться с полицией, после чего четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, были задержаны на окраине Тбилиси в районе Поничала по обвинению в незаконном лишении свободы. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет. Адвокат обвиняемых требует внесения залога в размере 10 тысяч лари за всех четверых фигурантов дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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