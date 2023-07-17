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Похищение несовершеннолетней родственником в Тбилиси – задержанным предъявлено обвинение
Похищение несовершеннолетней родственником в Тбилиси – задержанным предъявлено обвинение
Юноша похитил 15-летнюю на свадьбе их общего родственника 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T16:43+0400
2023-07-17T16:43+0400
2023-07-17T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Четверым мужчинам, обвиняемым в незаконном похищении несовершеннолетней с целью вступления в брак, предъявлено официальное обвинение, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации СМИ, 15-летнюю девушку похитил 22-летний кузен со свадьбы их общего родственника. В похищении ему помогали зять, деверь и еще двое друзей. Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ>>Родственники девочки рассказали СМИ, что несовершеннолетней удалось связаться с полицией, после чего четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, были задержаны на окраине Тбилиси в районе Поничала по обвинению в незаконном лишении свободы. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет. Адвокат обвиняемых требует внесения залога в размере 10 тысяч лари за всех четверых фигурантов дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия
происшествия, новости, грузия
Похищение несовершеннолетней родственником в Тбилиси – задержанным предъявлено обвинение
Юноша похитил 15-летнюю на свадьбе их общего родственника
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Четверым мужчинам, обвиняемым в незаконном похищении несовершеннолетней с целью вступления в брак, предъявлено официальное обвинение, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По информации СМИ, 15-летнюю девушку похитил 22-летний кузен со свадьбы их общего родственника. В похищении ему помогали зять, деверь и еще двое друзей.
Родственники девочки рассказали СМИ, что несовершеннолетней удалось связаться с полицией, после чего четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, были задержаны на окраине Тбилиси в районе Поничала по обвинению в незаконном лишении свободы. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет.
Адвокат обвиняемых требует внесения залога в размере 10 тысяч лари за всех четверых фигурантов дела.