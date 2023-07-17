https://sputnik-georgia.ru/20230717/poti-prinimaet-mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-279640343.html

Поти принимает международный шахматный турнир

Поти принимает международный шахматный турнир

В рамках фестивальной программы пройдет 11 турниров различных категорий, призовой фонд составляет 50 тысяч лари 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T19:49+0400

2023-07-17T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Международный шахматный фестиваль имени гроссмейстера Наны Александрия проходит на берегу Черного моря в портовом городе Поти на западе Грузии. В турнире принимают участие 415 шахматистов из 10 стран. В рамках фестивальной программы пройдет 11 турниров различных категорий. Призовой фонд составляет 50 тысяч лари (около 20 тысяч долларов). Международный шахматный фестиваль проводится при поддержке муниципалитета Поти и Федерации шахмат Грузии. Объявлен конкурс на строительство Дворца шахмат в Батуми >>Фестиваль организован Потийским шахматным клубом "Нана" и проводится на базе многофункционального спортивного комплекса. Нана Александрия родилась на берегу Чёрного моря в городе Поти. Вскоре родители заметили склонность дочки к игре в шахматы. Заниматься с ней стал талантливый тренер Вахтанг Карселадзе. В 15 лет Нана Александрия стала чемпионкой Грузии. Спустя два года, в 17 лет, Нана впервые стала чемпионкой Советского Союза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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