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Скандал с биоматериалом Саакашвили: позиция МИД Грузии и ответ и. о. посла Польши

Скандал с биоматериалом Саакашвили: позиция МИД Грузии и ответ и. о. посла Польши

Польский дипломат заявил, что ему неизвестно, почему медик пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Михаила Саакашвили 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T14:03+0400

2023-07-17T14:03+0400

2023-07-17T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Поведение одного из врачей, входящих в состав польской делегации, прибывшей в Тбилиси для осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вызывает непонимание и беспокойство, а также лишает доверия весь процесс, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии по итогам встречи главы ведомства Ильи Дарчиашвили с и. о. посла Польши Мариушем Петр Жаком. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 июля сообщила, что 12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Саакашвили. Польского дипломата в понедельник вызвали в МИД в связи с этим инцидентом. Он покинул ведомство без комментариев.Польскому дипломату еще раз разъяснили, что государство заинтересовано в том, чтобы общественность располагала полной информацией о состоянии здоровья Саакашвили, заявили в ведомстве. Соответственно, неоднократно была выражена готовность допустить в клинику иностранных врачей при желании семьи. Об этом свидетельствует визит польских врачей к осужденному Саакашвили, при посредничестве семьи и поддержке посольства Польши, несмотря на то, что решением Европейского суда по правам человека было отказано в переводе Саакашвили на лечение в Польшу, говорится в сообщении. С просьбой к МИД Грузии выслушать позицию посольства в связи с инцидентом ранее обратился глава Минюста Рати Брегадзе. По его словам, посольство Польши было подключено к процессу и дало рекомендации группе польских врачей. Как отметил глава Минюста, польский врач подтвердил, что положил биоматериал в ботинок. Специальная пенитенциарная служба обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно несколько человек, один из которых снимает обувь и достает оттуда небольшой сверток бумаги. В бумагу были завернуты ноготь и волос, сказала позже гендиректор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе. По словам Надирадзе, польские врачи сначала взяли биоматериал - волос и ноготь, по всем правилам протокола, в присутствии свидетелей. Часть образцов осталась в клинике, а часть они взяли с собой. После этого, один из врачей зашел к Саакашвили попрощаться и, видимо, тогда еще раз взял биоматериал. Свой поступок польский врач объяснил тем, что он обычно все прячет в носке.В настоящее время посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич находится на родине, поэтому в МИД прибыл его заместитель. Страсти вокруг СаакашвилиС момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили прибавил в весе - глава клиники>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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