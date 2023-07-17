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Саакашвили прибавил в весе – глава клиники

Саакашвили прибавил в весе – глава клиники

Гендиректор "Вивамеди" рассказала, что думают врачи из Польши о лечении Саакашвили 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T13:23+0400

2023-07-17T13:23+0400

2023-07-17T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Польские врачи отметили прибавку в весе осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также подчеркнули, что полностью согласны с его лечением, заявила Нино Надирадзе – генеральный директор клиники "Вивамеди", в которой находится экс--президент.Группа врачей из Польши оказалась в центре скандала из-за инцидента в клинике. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 июля сообщила, что 12 июля, во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Саакашвили. В понедельник в связи с инцидентом и. о. посла Польши вызвали в МИД Грузии. Саакашвили значительно прибавил в весе, отметила Надирадзе, однако воздержалась называть конкретную цифру, поскольку это персональные данные пациента. "Не заставляйте меня называть цифру. Мы заплатили по меньшей мере тысячу лари, поскольку лечащий врач назвал цифру веса Саакашвили", – заявила Надирадзе. Министр юстиции Грузии ответил тем, кто пытается замять инцидент с польским врачом>>При этом Надирадзе отметила, что пациент больше следует их рекомендациям, чем члены семьи. "Мы не смогли заставить (членов семьи – ред.), принести пищу, которую мы просим. До тех пор, пока нет гарантии, что (Саакашвили – ред.) выйдет на свободу, мы ни на секунду не ждем, что кто-то из его окружения скажет, что ему лучше", – заявила Надирадзе в эфире "Имеди". Саакашвили в Грузии С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Глава Минюста Грузии: взятый у пациента образец нужно опечатать, а не засунуть в носок >>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, тбилиси, польша, украина, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили