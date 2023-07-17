https://sputnik-georgia.ru/20230717/ugrozhaet-li-gruzii-otmena-bezviza-s-es--otvet-vitse-spikera-parlamenta-279643297.html

Угрожает ли Грузии отмена безвиза с ЕС – ответ вице-спикера парламента

Угрожает ли Грузии отмена безвиза с ЕС – ответ вице-спикера парламента

У Грузии гораздо больше внутренних врагов, чем оппонентов во внешнем формате, заявил вице-спикер парламента 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T21:40+0400

2023-07-17T21:40+0400

2023-07-17T21:40+0400

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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Решение Бельгии об исключении Грузии из списка безопасных стран не затронет безвизовый режим с Европейским союзом, заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский. Член оппозиционной партии "Лело" Саломе Самадашвили ранее заявила, что Бельгия приняла решение предоставить гражданам Грузии, как гражданам страны, которых не может защитить собственное государство, статус беженца в упрощенном порядке. Это, по ее словам, может быть чревато отменой безвизового режима с ЕС. Вольский считает, что принятое Бельгией решение относится к недавним столкновениям, но в то же время оно политическое по своему содержанию. "Плохо, что части оппозиции это решение доставляет радость. Думаю, что их работа продолжается, чтобы каким-то образом ввести дополнительную негативную информацию в Европу, хотя факты говорят о том, что Грузия остается туристическим хабом и является безопасной страной", – сказал он. Шаг сделан: выполнена еще одна рекомендация для получения Грузией статуса кандидата в ЕС >>В пример Вольский привел прошедшую в Грузии Конференцию международной туристической организации, когда в стране побывали администрации туристических организаций со всего мира. Также прошли чемпионаты Европы и мира, международные спортивные соревнования по баскетболу, футболу и регби. В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще чем раз в полгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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