https://sputnik-georgia.ru/20230613/shag-sdelan-vypolnena-esche-odna-rekomendatsiya-dlya-polucheniya-gruziey-statusa-kandidata-v-es-278541036.html

Шаг сделан: выполнена еще одна рекомендация для получения Грузией статуса кандидата в ЕС

Шаг сделан: выполнена еще одна рекомендация для получения Грузией статуса кандидата в ЕС

Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T23:36+0400

2023-06-13T23:36+0400

2023-06-13T23:36+0400

грузия

политика

новости

еврокомиссия

парламент грузии

венецианская комиссия

судебная реформа

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об общих судах", которые являются частью рекомендаций ЕС для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз. Речь идет о рекомендации обеспечить полную и по-настоящему независимую, подотчетную и беспристрастную судебную систему по всей судебной институциональной цепочке в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Парламент Грузии учел рекомендации комиссии и изменил правила, касающиеся отбора судей. Время для выполнения условий Евросоюза еще есть - посол ЕС в Грузии о суде >>В частности, урегулирован вопрос обжалования решения Высшего совета юстиции в вопросе отбора кандидатов в судьи Верховного суда. Теперь если квалификационная палата Верховного суда установит предвзятость и дискриминационное отношение к кандидату со стороны члена Высшего совета юстиции, то тот не будет принимать участие при повторном отборе кандидатов. Кроме того, согласно поправкам назначение судей районного или апелляционного судов будет осуществляться по тем же правилам, которые действуют в отношении кандидатов в Верховные судьи, а не решением Высшего совета юстиции на основании представления конференции судей, как это происходит сейчас. Двенадцать заповедей Евросоюза для Грузии – где проходит роковая черта?>>Кроме того, в соответствии с рекомендациями комиссии уточнены такие вопросы, как критерии политической непредвзятости судей, их дисциплинарная ответственность и вопросы обжалования решения конференции судей. Также, согласно поправкам, теперь решения судов будут доступны в открытой форме в виде публичной информации, но в том случае, если дело рассматривалось на открытом заседании. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС>>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, еврокомиссия, парламент грузии, венецианская комиссия, судебная реформа