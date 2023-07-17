https://sputnik-georgia.ru/20230717/v-gruzii-prezentovali-strategiyu-po-sokrascheniyu-vybrosov-279645911.html

В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов

В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов

Основная цель концепции – сделать Грузию углеродно-нейтральной к 2050 году, заявил министр 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T23:39+0400

2023-07-17T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Первая долгосрочная стратегия по снижению уровня выбросов направлена на превращение Грузии в углеродно-нейтральную страну к 2050 году, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, представляя документ на общественном обсуждении. Документ, официально принятый правительством Грузии 24 апреля 2023 года, способствует обновлению Национального плана действий по борьбе с изменением климата на 2023-2025 годы. По его словам, изменение климата – это вызов для всего мира. Для того, чтобы справиться с ним, за последнее десятилетие развитые страны предпринимают ряд важных шагов. Министр отметил важность подключения к этому процессу и маленьких стран. "Концепция полностью перекликается с подходом Евросоюза в климатической политике и является одним из основных направлений в рамках Соглашения об ассоциации", – сказал министр. Торговля и обновляемая энергия – что обсудил совет инвесторов в Грузии >>Документ стратегии низкоэмиссионного развития служит выявлению возможностей сокращения выбросов парниковых газов и описывает приоритетные шаги, которые необходимо предпринять в различных секторах экономики (энергетика, строительство, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, управление отходами, землепользование, управление лесом). Стратегия была разработана Минсельхозом при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в тесном сотрудничестве с различными государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами. Она полностью соответствует Парижскому соглашению и адаптирована к реалиям Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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