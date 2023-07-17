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В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов
В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов
Основная цель концепции – сделать Грузию углеродно-нейтральной к 2050 году, заявил министр 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T23:39+0400
2023-07-17T23:39+0400
2023-07-17T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Первая долгосрочная стратегия по снижению уровня выбросов направлена на превращение Грузии в углеродно-нейтральную страну к 2050 году, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, представляя документ на общественном обсуждении. Документ, официально принятый правительством Грузии 24 апреля 2023 года, способствует обновлению Национального плана действий по борьбе с изменением климата на 2023-2025 годы. По его словам, изменение климата – это вызов для всего мира. Для того, чтобы справиться с ним, за последнее десятилетие развитые страны предпринимают ряд важных шагов. Министр отметил важность подключения к этому процессу и маленьких стран. "Концепция полностью перекликается с подходом Евросоюза в климатической политике и является одним из основных направлений в рамках Соглашения об ассоциации", – сказал министр. Торговля и обновляемая энергия – что обсудил совет инвесторов в Грузии >>Документ стратегии низкоэмиссионного развития служит выявлению возможностей сокращения выбросов парниковых газов и описывает приоритетные шаги, которые необходимо предпринять в различных секторах экономики (энергетика, строительство, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, управление отходами, землепользование, управление лесом). Стратегия была разработана Минсельхозом при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в тесном сотрудничестве с различными государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами. Она полностью соответствует Парижскому соглашению и адаптирована к реалиям Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, отар шамугия , загрязнение воздуха
В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов
23:39 17.07.2023 (обновлено: 23:47 17.07.2023)
Основная цель концепции – сделать Грузию углеродно-нейтральной к 2050 году, заявил министр
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Первая долгосрочная стратегия по снижению уровня выбросов направлена на превращение Грузии в углеродно-нейтральную страну к 2050 году, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, представляя документ на общественном обсуждении.
Документ, официально принятый правительством Грузии 24 апреля 2023 года, способствует обновлению Национального плана действий по борьбе с изменением климата на 2023-2025 годы.
"Мы разработали концепцию долгосрочного низкоэмиссионного развития, которая включает в себя различные отрасли экономики, в том числе строительство, промышленность, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, управление отходами. Основная цель концепции – сделать Грузию углеродно-нейтральной к 2050 году", – заявил Шамугия.
По его словам, изменение климата – это вызов для всего мира. Для того, чтобы справиться с ним, за последнее десятилетие развитые страны предпринимают ряд важных шагов. Министр отметил важность подключения к этому процессу и маленьких стран.
"Концепция полностью перекликается с подходом Евросоюза в климатической политике и является одним из основных направлений в рамках Соглашения об ассоциации", – сказал министр.
Документ стратегии низкоэмиссионного развития служит выявлению возможностей сокращения выбросов парниковых газов и описывает приоритетные шаги, которые необходимо предпринять в различных секторах экономики (энергетика, строительство, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, управление отходами, землепользование, управление лесом).
Стратегия была разработана Минсельхозом при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в тесном сотрудничестве с различными государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами. Она полностью соответствует Парижскому соглашению и адаптирована к реалиям Грузии.