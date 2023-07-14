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Торговля и обновляемая энергия – что обсудил совет инвесторов в Грузии

Торговля и обновляемая энергия – что обсудил совет инвесторов в Грузии

Правительство Грузии активно работает над улучшением инвестиционной среды и приветствует поддержку партнеров в этом направлении, заявил премьер 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T21:28+0400

2023-07-14T21:28+0400

2023-07-14T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Главной темой совета инвесторов стал вопрос продвижения международной торговли и стимулирование развития сектора возобновляемых источников энергии в Грузии. Совет инвесторов проходил при участии премьер-министра Грузии, посла Великобритании и регионального директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Кавказе. На встрече были обсуждены инвестиционные перспективы страны и обсуждены пути решения существующих проблем.Очень положительные тенденции – премьер об инвестициях в Грузию >> Разговор коснулся текущих и планируемых крупных экономических проектов, над которыми по поручению премьер-министра работает экономическая команда правительства. Как отметил премьер-министр, правительство Грузии активно работает над улучшением инвестиционной среды и приветствует поддержку партнеров в этом направлении. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, сократился на 13,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года и составил 496,6 миллиона долларов. Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика >>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение >>По статистике, инвестиции в первом квартале текущего года выросли на 53,3% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2023 года были обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт, информация и коммуникация, а также энергетика. Инвестиции также вкладывали в строительство, искусство, отдых и развлечения, финансовую и страховую деятельность, профессиональную и медицинскую деятельность, а также гостиницы и рестораны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, правительство грузии, инвестиции