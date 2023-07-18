https://sputnik-georgia.ru/20230718/deputat-saakashvili---glavnaya-problema-v-otnosheniyakh-gruzii-i-ukrainy-279733002.html

Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины

Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины

Саакашвили отправили в Грузию именно потому, чтобы страна стала вторым фронтом, заявил глава парламентского комитета 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T23:33+0400

2023-07-18T23:33+0400

2023-07-18T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Главная проблема Грузии и Украины, которая связывает их в столь негативном контексте, заключается в экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили. Осужденный в Грузии на шесть лет тюрьмы за должностные преступления экс-президент Грузии и гражданин Украины не раз становился причиной разногласий между Тбилиси и Киевом, которые обострились после высылки из Украины посла Грузии. "Главная проблема Грузии и Украины, которая связывает их в столь негативном контексте, заключается в том, что Саакашвили и его клиентура не зря заняли на Украине высокие должности. Саакашвили отправили в Грузию именно потому, чтобы страна стала вторым фронтом. Их план провалился, но они находятся в режиме мести Грузии", – сказал Кадагишвили. Призывы Киева По словам лидеров "Грузинской мечты", Киев неоднократно просил Тбилиси начать военные действия, мотивируя это тем, что сейчас российские войска сосредоточены на Украине. Ранее призывами активнее взяться за "освобождение Абхазии и Южной Осетии" выступали глава СНБО Украины Алексей Данилов, советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович, на тот момент занимавший должность, а также депутат Алексей Гончаренко. Да и сам Зеленский высказывался в схожем ключе, чуть ли не обещая вернуть эти земли Тбилиси. Украинский депутат перешел все границы – лидер "Грузинской мечты" >>Между тем накануне Подоляк в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу заявил, что украинские власти никогда не призывали Грузию к открытию так называемого второго фронта. Подоляк назвал подобные заявления лидеров "Грузинской мечты" ложью. В ответ представители властей Грузии заявили, что жители страны хорошо помнят, к чему призывали страну украинские власти. А украинский политик грузинского происхождения, председатель фракции "Слуга народа" украинской Рады Давид Арахамия в начале мая 2023 года заявил, что после выборов в Грузии сменится власть и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. Цепь провокаций в Грузии – какой сценарий ждет страну? >>В "Грузинской мечте" заявили, что "грустно и печально", что высокопоставленный политический деятель Украины, страны, где имеет место тяжелейший конфликт, "находит время комментировать политические вопросы Грузии и так активно вовлечен во внутреннюю политику нашей страны". При этом стоит отметить, что Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий кадагишвили, украина