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Цепь провокаций в Грузии – какой сценарий ждет страну?

Цепь провокаций в Грузии – какой сценарий ждет страну?

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили рассказывает, как фактор Саакашвили до сих пор влияет на политику Грузии и ее отношения с соседними странами и... 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T17:17+0400

2023-07-18T17:17+0400

2023-07-18T17:19+0400

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Своим мнением эксперт поделился в ходе мероприятия в пресс-центре Sputnik Грузия.В 2023 году Грузия поверглась беспрецедентному террору со стороны Запада и его приспешников – киевского режима и местной оппозиции. Грузии поставили ультиматум – или она воюет с Россией, или Украина завоюет Грузию. Украина и Грузия в плане "АнтиРоссия" очерчены на карте одной линией и закрашены одним цветом как единый антироссийский контур, несмотря на отсутствие украинско-грузинской границы. Грузия привязана к Украине с приходом к власти президента Саакашвили, которого с Украиной связывает многое: Война 08.08.08., "Оранжевая революция", "Евромайдан", грузинская команда Саакашвили, укомплектовавшая украинскую власть, взаимопомощь Киева и Тбилиси против России имеет 20-летнюю историю. После отбытия Саакашвили на Украину и перехода экс-правящей партии "Единое национальное движение" в оппозицию интеграция только усилилась, потому что киевскую власть и грузинскую радикальную оппозицию объединяют общие антироссийские интересы. Саакашвили и его окружение задались целью – отдать Грузию под протекторат Украины, чтобы она не досталась России! Весь спектр противников грузинской власти, в том числе менеджеры оппозиционных телекомпаний и НПО, постоянно посещают Киев для встречи с единомышленниками (на прошлой неделе бывший гендиректор телекомпании Саакашвили Ника Гварамия присутствовал на заседании Верховной Рады). Многие чиновники режима Саакашвили – т. н. "грузинские реформаторы" и силовики – продолжают занимать на Украине госдолжности, а "Грузинский легион" Мамуки Мамулашвили и другие подразделения ВСУ продолжают получать пополнение из Грузии. Усилилось грузинское оппозиционное лобби в украинской власти, которое после Саакашвили возглавил Давид Арахамия (мегрел родом из Сочи, в детстве несколько лет проживал в Гаграх) – лидер большинства в Верховной Раде от правящей партии Зеленского "Слуга народа". По проекту "АнтиРоссия" только Украина, без Грузии, Западу не нужна. Иначе бы не поменяли покорного Порошенко, изгнавшего Саакашвили с Украины и лишившего его украинского гражданства, на Зеленского, который первым делом вернул Саакашвили украинское гражданство, а самого Саакашвили – в украинскую политику. Украина в плане "АнтиРоссия" значится в комплексе с Грузией, поэтому их и связали друг с другом в "Ассоциированном трио" и на "Крымской платформе". Однако новая грузинская власть (правящая партия "Грузинская мечта", премьер-министр Ираклий Гарибашвили) отказалась воевать с Россией, хотя оказала Украине правовую, политическую и гуманитарную поддержку, и даже сегодня продолжает находиться с ней в режиме "односторонней дружественности". Такая "аморальная", по определению Зеленского, политика грузинской власти особым сюрпризом для Запада и его украинских уполномоченных стать не могла. "Грузинская мечта" с 2013 года декларировала исключительно мирное решение территориальных проблем, поэтому за три месяца до начала спецоперации Путиным в Грузию был заслан Саакашвили для реализации "Евромайдана". План изначально был обречен на провал. Саакашвили подвели и сдали грузинским спецслужбам свои же "националы", которые в 2008 году, в унисон России, невозмутимо признали, что грузинская армия использовала кассетные бомбы, которыми бомбила Цхинвали и Гори. Благодаря усилиям новой власти Страсбургский суд этот факт не подтвердил, но вопрос сейчас не в двуличности соратников Саакашвили, предающих не только своего вождя, но и родину. Если в августе 2008 года использование запрещенных кассетных бомб (Грузией или Россией, неважно) Запад расценивал как преступление против человечности, почему сегодня, 15 лет спустя, Соединенные Штаты поставили кассетные бомбы Украине?! Так или иначе, но после ареста Саакашвили и начала спецоперации на Украине западные политики, дипломаты и киевские главари были вынуждены предложить непосредственно власти Грузии силовой вариант восстановления территориальной целостности: грузинская армия атакует российские военные базы в Цхинвали, поселке Джава и Гудаута, оттянув на себя определенную часть российской армии, вынужденной отныне воевать на два фронта, а с Украины подоспеет подмога. В результате – "перемога", Грузия возвращает себе Абхазию и Цхинвальский регион. Но грузинская власть отказалась от военного принуждения абхазов и осетин "к миру". Согласись "Грузинская мечта" на эту авантюру, Грузия стала бы плацдармом столкновения России и НАТО, и была бы уничтожена! Но так как отказ открыть "Второй фронт" против России "не совсем удобно" объявить причиной для смены упрямой грузинской власти, в ход пошли провокации, которые, по замыслу западных политтехнологов, должны привести к эскалации ситуации, что, в свою очередь, станет основанием для проведения военной спецоперации в Грузии силами украинского десанта. Провокация №1 – "Закон об иностранных агентах". Осуществилась успешно: принятый в первом чтении Парламентом Грузии законопроект был отозван в результате 3-дневных провокаций на центральном проспекте Тбилиси, с поджогами полицейских автомобилей и самих полицейских "коктейлями Молотова". Таким образом, власть Грузии обвинили в работе на Кремль и не дали официально люстрировать иностранное вмешательство во внутренние дела государства – "гранты" на сотни миллионов долларов и евро, финансирование НПО и СМИ. Провокация №2 – "Освобождение Гварамия". Осуществилась успешно: гендиректор главной оппозиционной пропагандистской антироссийской телекомпании Саакашвили "Главный канал" Ника Гварамия – бывший министр и заместитель генпрокурора режима Саакашвили, осужденный за присвоение полумиллиона долларов средств телекомпании, был помилован президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Объявили, что "пророссийской власти Грузии не удалось задушить голос свободной медиа, журналистов, свободу слова". Провокация №3 – "Тбилиси Прайд". Осуществилась успешно: несмотря на то, что провести заключительный фестиваль ЛГБТКИ+ не дали граждане, Грузию объявили страной, подобно России, ущемляющей права сексуальных меньшинств – к крайнему возмущению западного дипкорпуса! Тем временем в результате ЛГБТКИ+ пропаганды в Грузии резко увеличились случаи педофилии, даже изнасилование малолетних стало не редким, а значит – привычным делом. Кроме того, резко участились массовые драки и стрельба в людных местах – результат пропаганды, что "Грузинская мечта" предала евроатлантические ценности и опять развернула Грузию курсом на Москву, поэтому, мол, единственное, что непреходяще в этой жизни – это воровские идеалы и культ силы! Провокация №4 – "Мышьяк для Местоблюстителя". Цель не достигнута: здоровье митрополита Шио (Муджири), Местоблюстителя Патриаршего Престола ГПЦ, оказалось богатырским, поэтому, несмотря на отравление мышьяком, следы которого обнаружены на его панагии и кресле, владыка чувствует себя хорошо и служит в обычном режиме. Ничего не исключено – местоблюститель Патриарха Грузии о своем отравлении >>Провокация №5 – "Освобождение Саакашвили". На стадии осуществления: "личный узник Путина, гражданин Украины Саакашвили отравлен грузинской властью тяжелыми металлами в угоду России!" – почти два года симуляции "умирающего" обошлись в миллионы долларов (западные лоббисты, пропаганда в прессе, подкуп европарламентариев, флешмобы оппозиции). Несмотря на заключение Страсбурга – "медицинский уход за Саакашвили соответствует высшим евростандартам", последовало требование Зеленского, а также обращения депутатов Верховной Рады и депутатов Европарламента к президенту Грузии – помиловать Саакашвили и отпустить его "на лечение" на Украину или в Польшу. Чтобы сфабриковать результаты новой, востребованной оппозицией и семьей Саакашвили, экспертизы, один из польских врачей на прошедшей неделе завернул биообразец (пробу анализа), взятого у Саакашвили, в бумагу и попытался вынести его в своей обуви за пределы клиники. Скандал с биоматериалом Саакашвили: позиция МИД Грузии и ответ и. о. посла Польши >>Обращение депутатов Верховной Рады Европарламента не случайно приняли на второй день после провала Украины на Вильнюсском саммите НАТО, которой дали "Больше, чем МАР" и "Совет Украина-НАТО", то есть в точности то же самое, что Грузии – много лет назад! Этим обращением Зеленский хочет шантажировать США и НАТО – выделить Украине больше оружия, так как Украина, мол, воюет с Россией не только за свою свободу, а за свободу Грузии и Саакашвили! Вот почему Украина, которая ежедневно бессмысленно теряет на фронте тысячи здоровых молодых украинцев, уделяет столько времени гнилому чучелу Саакашвили. РезюмеЕсли Саакашвили будет помилован, он уедет на Украину и скоро вернется "выздоровевший", во главе украинского десанта. По замыслу спецоперация по возвращению Саакашвили в грузинскую власть продолжится бомбежкой российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии. А если Саакашвили помилован не будет, то Украина де-юре прервет дипломатические отношения с Грузией (де-факто прерванные, украинский посол отозван, а грузинский посол выслан) и высадит в Грузии десант для вызволения Саакашвили. Далее – по сценарию (см. выше). Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230712/ukraina-kak-biznes-dlya-ssha-279480974.html

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, грузия, политика, украина, тбилиси, нато, колумнисты