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Доходы от экспорта голубики из Грузии выросли почти в два с половиной раза

Доходы от экспорта голубики из Грузии выросли почти в два с половиной раза

С 1 мая из Грузии экспортировано почти 2,9 тысячи тонн голубики, что на 139,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T10:02+0400

2023-07-18T10:02+0400

2023-07-18T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Доходы от экспорта голубики из Грузии с 1 мая 2023 года выросли на 136,9% и составили 17,3 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны. По данным ведомства, за этот период из Грузии экспортировано почти 2,9 тысячи тонн голубики, что на 139,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года, то есть из страны вывезли на 1 678 тонн больше ягод. Россия – лидер по импорту грузинских ягод, за отчетный период в соседнюю страну вывезено 2,7 тысячи тонн. На втором месте ОАЭ (39,7 тонны), а на третьем – Польша (37 тонн). В Грузии начали изучать рынок голубики >>Также продукция экспортирована в Нидерланды (24,5 тонны), Армению (20,9 тонны), Германию (11,1 тонны), Катар (5,7 тонны), Кувейт (4,3 тонны), Саудовскую Аравию (3,9 тонны), Бахрейн (2,7 тонны). Еще три тонны вывезено в другие страны. В последние годы в Грузии уделяется большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм помощь получают фермеры, занимающиеся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии. Экспорт голубики из Грузии в 2020 году составил более трех миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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