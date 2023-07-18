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Главы МИД России и Турции обсудили альтернативы зерновой сделки
Главы МИД России и Турции обсудили альтернативы зерновой сделки
В качестве альтернативы министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T21:41+0400
2023-07-18T21:41+0400
2023-07-18T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону альтернативные варианты поставок зерна нуждающимся странам после прекращения действия зерновой сделки, сообщил МИД РФ.Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений, добавили в министерстве.Реализация договоренностей по зерновой сделке прекращена с 18 июля, об этом, как сообщило Министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН.Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в рамках "зерновой сделки" – МИД >>Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, турция, украина, москва, сергей лавров, мид россии, оон, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, россия, турция, украина, москва, сергей лавров, мид россии, оон, обострение ситуации вокруг украины
Главы МИД России и Турции обсудили альтернативы зерновой сделки
В качестве альтернативы министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону альтернативные варианты поставок зерна нуждающимся странам после прекращения действия зерновой сделки, сообщил МИД РФ.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Проведен обмен мнениями по региональной повестке дня с акцентом на последних событиях вокруг Украины. Обсуждены итоги совместной работы в рамках "черноморской инициативы"... В качестве ее альтернативы министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей", – говорится в сообщении.
Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений, добавили в министерстве.
Реализация договоренностей по зерновой сделке прекращена с 18 июля, об этом, как сообщило Министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.