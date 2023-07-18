https://sputnik-georgia.ru/20230718/kak-minimum-nevospitannyy--v-gruzii-otvetili-na-zayavlenie-evroparlamentariya-279688926.html

"Как минимум невоспитанный" – в Грузии ответили на заявление европарламентария

"Как минимум невоспитанный" – в Грузии ответили на заявление европарламентария

Депутат Европарламента назвал грузинские власти "политической бандой" 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T17:58+0400

2023-07-18T17:58+0400

2023-07-18T17:58+0400

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ираклий гарибашвили

нато

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс как минимум невоспитанный человек, который сам является проводником интересов определенной банды, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Ауштрявичюс на своей странице в соцсети назвал власти Грузии "политической бандой". Это было ответом на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сделанное после саммита НАТО в Вильнюсе. Если Украина победит Россию, то зачем ей членство в НАТО, заявил премьер Грузии. Он должен хорошо знать, что Грузия внесла в систему коллективной безопасности не меньший вклад, его страна, а, возможно, и больший, хотя Грузия никогда не была реально защищена этой системой, подчеркнул политик. В "Грузинской мечте" обвинили депутата Европарламента в лоббировании оппозиции>>Комментируя заявление Ауштрявичюса, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани ранее заявил, что он напрямую замечен в лоббировании в Грузии "радикальной оппозиции", ориентированной на то, чтобы превратить страну в полигон. Власти Грузии на фоне конфликта на Украине не раз заявили, что Грузия будет руководствоваться исключительно национальными интересами, при этом придерживаясь прозападной политики. Часть оппозиции в свою очередь настаивает на том, что "Грузинская мечта" сменила внешнеполитический вектор. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, ираклий кадагишвили, европарламент, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, нато