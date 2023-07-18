https://sputnik-georgia.ru/20230718/v-gruzinskoy-mechte-obvinili-deputata-evroparlamenta-v-lobbirovanii-oppozitsii-279674672.html

В "Грузинской мечте" обвинили депутата Европарламента в лоббировании оппозиции

В "Грузинской мечте" обвинили депутата Европарламента в лоббировании оппозиции

Евродепутат назвал власти Грузии "политической бандой" 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T14:39+0400

2023-07-18T14:39+0400

2023-07-18T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс напрямую замечен в лоббировании в Грузии "радикальной оппозиции", ориентированной на то, чтобы превратить страну в полигон, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Ауштравичюс на своей странице в соцсети назвал власти Грузии "политической бандой". Это было ответом на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сделанное после саммита НАТО в Вильнюсе. Если Украина победит Россию, то зачем ей членство в НАТО, заявил премьер Грузии. Власти Грузии на фоне конфликта на Украине не раз заявили, что Грузия будет руководствоваться исключительно национальными интересами, при этом придерживаясь прозападной политики. Часть оппозиции в свою очередь настаивает на том, что "Грузинская мечта" сменила внешнеполитический вектор. Абсурдно и позорно – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление европарламентариев>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий чиковани, ираклий гарибашвили, европарламент, нато, тбилиси