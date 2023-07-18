https://sputnik-georgia.ru/20230718/lyuboy-gruzinskiy-vrach-sidel-by-v-tyurme--ekspert-o-skandale-s-biomaterialom-saakashvili-279667966.html
Любой врач в Грузии сел бы в тюрьму – эксперт о скандале с биоматериалом Саакашвили
Любой врач в Грузии сел бы в тюрьму – эксперт о скандале с биоматериалом Саакашвили
Один из польских врачей, прибывший в Грузию для осмотра осужденного экс-президента Грузии, пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Михаила... 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T13:02+0400
2023-07-18T13:02+0400
2023-07-18T13:17+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Поведение одного из врачей, входящих в состав польской делегации, прибывшей в Тбилиси для осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, является нарушением закона, и любой на его месте за такое справедливо сел бы в тюрьму, заявила независимый эксперт Майя Николеишвили. Группа врачей из Польши оказалась в центре скандала из-за инцидента в клинике. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 июля сообщила, что 12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Саакашвили. В понедельник в связи с инцидентом и. о. посла Польши вызвали в МИД Грузии. По словам эксперта, посещение заключенных имеет свои правила. По словам эксперта, тайный вынос взятых образцов является продолжением того плана, который не получился у американцев. По ее словам, бесстыжие токсикологи утверждали, что Саакашвили отравлен, при этом закинув тему радиоактивных веществ. "В политических вопросах очень любят полоний, он в моде, и почему-то его связывают с русскими. У всех есть доступ к полонию, и не знаю, почему считают это почерком русских. Саакашвили не святой, чтобы взять его святые мощи для молитвы. Безусловно, однажды сорванный план отравления повторяется и сейчас", – отметила она. Саакашвили в Грузии С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Скандал с биоматериалами Саакашвили – Польшу призвали усилить контроль за образцами>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Зачем врачу из Польши понадобился биоматериал Саакашвили – мнение Каладзе>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, польша, михаил саакашвили, украина, специальная пенитенциарная служба, политика
грузия, новости, польша, михаил саакашвили, украина, специальная пенитенциарная служба, политика
Любой врач в Грузии сел бы в тюрьму – эксперт о скандале с биоматериалом Саакашвили
13:02 18.07.2023 (обновлено: 13:17 18.07.2023)
Один из польских врачей, прибывший в Грузию для осмотра осужденного экс-президента Грузии, пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Поведение одного из врачей, входящих в состав польской делегации, прибывшей в Тбилиси для осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, является нарушением закона, и любой на его месте за такое справедливо сел бы в тюрьму, заявила независимый эксперт Майя Николеишвили.
Группа врачей из Польши оказалась в центре скандала из-за инцидента в клинике. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 июля сообщила, что 12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Саакашвили. В понедельник в связи с инцидентом и. о. посла Польши вызвали в МИД Грузии.
"Когда ты что-то выносишь из комнаты заключенного, это серьезное нарушение закона, что наказуемо. Если бы это сделал любой грузинский адвокат, эксперт или врач, он бы сегодня сидел в тюрьме и был бы справедливо наказан. Если бы какой-нибудь грузинский или польский врач, адвокат или эксперт в Польше тайком и неофициально вынес бы это, он, конечно, сидел бы в тюрьме. Это наказуемо везде", – заявила Николеишвили.
По словам эксперта, посещение заключенных имеет свои правила.
"Когда ты заходишь в тюрьму, тебя обыскивают, выходишь – обыскивают. Если вынести оттуда даже хоть один клочок бумажки, на котором будет написано хоть одно слово, это уже преступление. Это недопустимо. Тем более недопустим вынос ногтей или волос… Они нарушили нормы Уголовно-процессуального кодекса", – заявила Николеишвили.
По словам эксперта, тайный вынос взятых образцов является продолжением того плана, который не получился у американцев.
"Образцы были взяты официально и выносились неофициально. Когда у тебя есть образец волос и ногтей, то ими очень легко манипулировать, то есть нанести любое вещество. Это продолжение того плана, который не получился у американцев", – отметила Николеишвили.
По ее словам, бесстыжие токсикологи утверждали, что Саакашвили отравлен, при этом закинув тему радиоактивных веществ.
"В политических вопросах очень любят полоний, он в моде, и почему-то его связывают с русскими. У всех есть доступ к полонию, и не знаю, почему считают это почерком русских. Саакашвили не святой, чтобы взять его святые мощи для молитвы. Безусловно, однажды сорванный план отравления повторяется и сейчас", – отметила она.
Саакашвили в Грузии
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.
Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.
Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.
В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.