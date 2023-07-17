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Зачем врачу из Польши понадобился биоматериал Саакашвили – мнение Каладзе

Зачем врачу из Польши понадобился биоматериал Саакашвили – мнение Каладзе

Один из польских врачей, прибывший в Грузию для осмотра осужденного экс-президента Грузии, пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Михаила... 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T16:03+0400

2023-07-17T16:03+0400

2023-07-17T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Инцидент с участием врача из Польши с высокой вероятностью связан с попыткой сфальсифицировать определенные анализы осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Группа врачей из Польши оказалась в центре скандала из-за инцидента в клинике. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 июля сообщила, что 12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Саакашвили. В понедельник в связи с инцидентом и. о. посла Польши вызвали в МИД Грузии. Ситуация со здоровьем Саакашвили, которая наблюдается на протяжении нескольких месяцев, является ложью, отметил политик.Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе обратился с просьбой к МИД Грузии выслушать позицию посольства Польши в связи с инцидентом с польским врачом. По его словам, посольство Польши было подключено к процессу и дало рекомендации группе польских врачей. Как отметил глава Минюста, сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок. Специальная пенитенциарная служба обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно несколько человек, один из которых снимает обувь и достает оттуда небольшой сверток бумаги.Скандал с биоматериалом Саакашвили: позиция МИД Грузии и ответ и. о. посла Польши>>В понедельник министр иностранных дел Грузии встретился с и. о. посла Польши Мариуш Петр Жак. В МИД Грузии заявили, что поведение одного из врачей, входящих в состав польской делегации, прибывшей в Тбилиси для осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вызывает непонимание и беспокойство, а также лишает доверия весь процесс. В ответ польский дипломат заявил, что ему неизвестно, чем вызвано подобное поведение врача. В настоящее время посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич находится на родине, поэтому в МИД прибыл его заместитель.Саакашвили в Грузии С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Министр юстиции Грузии ответил тем, кто пытается замять инцидент с польским врачом>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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