https://sputnik-georgia.ru/20230718/massovoe-proizvodstvo-bespilotnikov-anonsirovalo-minoborony-gruzii-279658913.html
Массовое производство беспилотников анонсировало Минобороны Грузии
Массовое производство беспилотников анонсировало Минобороны Грузии
Грузия намерена производить два типа летательных аппаратов: один разведывательный – FLYEYE, а другой – летательный аппарат типа камикадзе WARMATE 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T11:22+0400
2023-07-18T11:22+0400
2023-07-18T12:11+0400
грузия
новости
тбилиси
джуаншер бурчуладзе
центр "дельта"
министерство обороны грузии
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия в ближайшие месяцы начнет массовое производство беспилотных летательных аппаратов– дронов, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире телекомпании "Имеди". Новые боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Грузии, успешно совершили первый испытательный полет в конце января 2023 года. По словам министра, специально для производства дронов построено и отремонтировано новое здание. В Грузии протестировали беспилотники собственного производства>>Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернэшнл" и польской компанией WB Electronics, компаниями, созданными при 100% долевом участии "Дельты". В целях развития военной промышленности между "Дельта-ВБ" и Минобороны Грузии оформлено соглашение, предусматривающее открытие первого в регионе тренинг-центра по работе с БПЛА. Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку соответствующего персонала Сил обороны. На этом предприятии грузинские и польские специалисты вместе работают над производством БПЛА. Предприятие сможет выпускать сотни дронов в год. На данном этапе компания обеспечивает техническое обслуживание сборочной линии беспилотных летательных аппаратов типа WARMATE и FLYEYE. Беспилотная летательная система FLYEYE предназначена для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах, в тяжелых метеорологических и радиоэлектронных боевых условиях. Она обеспечивает возможности скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени днем и ночью. WARMATE – боевой барражирующий беспилотный летательный аппарат с доказанной эффективностью и высокой точностью поражения. Аппарат имеет различные типы боеголовок. Он используется польской армией, а также другими странами как членами, так и не членами НАТО.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, центр "дельта", министерство обороны грузии
грузия, новости, тбилиси, джуаншер бурчуладзе, центр "дельта", министерство обороны грузии
Массовое производство беспилотников анонсировало Минобороны Грузии
11:22 18.07.2023 (обновлено: 12:11 18.07.2023)
Грузия намерена производить два типа летательных аппаратов: один разведывательный – FLYEYE, а другой – летательный аппарат типа камикадзе WARMATE
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия в ближайшие месяцы начнет массовое производство беспилотных летательных аппаратов– дронов, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире телекомпании "Имеди".
Новые боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Грузии, успешно совершили первый испытательный полет в конце января 2023 года.
"В этом месяце мы уже испытали собранные здесь дроны, пять штук. Мы прошли все тестовые этапы, и если не в ближайшие дни, то в августе-сентябре мы начнем массовое производство", – сказал Бурчуладзе.
По словам министра, специально для производства дронов построено и отремонтировано новое здание.
Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернэшнл" и польской компанией WB Electronics, компаниями, созданными при 100% долевом участии "Дельты".
В целях развития военной промышленности между "Дельта-ВБ" и Минобороны Грузии оформлено соглашение, предусматривающее открытие первого в регионе тренинг-центра по работе с БПЛА. Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку соответствующего персонала Сил обороны.
На этом предприятии грузинские и польские специалисты вместе работают над производством БПЛА. Предприятие сможет выпускать сотни дронов в год. На данном этапе компания обеспечивает техническое обслуживание сборочной линии беспилотных летательных аппаратов типа WARMATE и FLYEYE.
Беспилотная летательная система FLYEYE предназначена для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах, в тяжелых метеорологических и радиоэлектронных боевых условиях. Она обеспечивает возможности скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени днем и ночью.
WARMATE – боевой барражирующий беспилотный летательный аппарат с доказанной эффективностью и высокой точностью поражения. Аппарат имеет различные типы боеголовок. Он используется польской армией, а также другими странами как членами, так и не членами НАТО.
В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении министерства обороны Грузии.
На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.