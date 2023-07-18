https://sputnik-georgia.ru/20230718/massovoe-proizvodstvo-bespilotnikov-anonsirovalo-minoborony-gruzii-279658913.html

Массовое производство беспилотников анонсировало Минобороны Грузии

Массовое производство беспилотников анонсировало Минобороны Грузии

Грузия намерена производить два типа летательных аппаратов: один разведывательный – FLYEYE, а другой – летательный аппарат типа камикадзе WARMATE 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T11:22+0400

2023-07-18T11:22+0400

2023-07-18T12:11+0400

грузия

новости

тбилиси

джуаншер бурчуладзе

центр "дельта"

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия в ближайшие месяцы начнет массовое производство беспилотных летательных аппаратов– дронов, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире телекомпании "Имеди". Новые боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Грузии, успешно совершили первый испытательный полет в конце января 2023 года. По словам министра, специально для производства дронов построено и отремонтировано новое здание. В Грузии протестировали беспилотники собственного производства>>Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернэшнл" и польской компанией WB Electronics, компаниями, созданными при 100% долевом участии "Дельты". В целях развития военной промышленности между "Дельта-ВБ" и Минобороны Грузии оформлено соглашение, предусматривающее открытие первого в регионе тренинг-центра по работе с БПЛА. Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку соответствующего персонала Сил обороны. На этом предприятии грузинские и польские специалисты вместе работают над производством БПЛА. Предприятие сможет выпускать сотни дронов в год. На данном этапе компания обеспечивает техническое обслуживание сборочной линии беспилотных летательных аппаратов типа WARMATE и FLYEYE. Беспилотная летательная система FLYEYE предназначена для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах, в тяжелых метеорологических и радиоэлектронных боевых условиях. Она обеспечивает возможности скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени днем и ночью. WARMATE – боевой барражирующий беспилотный летательный аппарат с доказанной эффективностью и высокой точностью поражения. Аппарат имеет различные типы боеголовок. Он используется польской армией, а также другими странами как членами, так и не членами НАТО.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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