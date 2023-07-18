https://sputnik-georgia.ru/20230718/nepogoda-unichtozhila-80-90-vinogradnikov-v-gorode-na-vostoke-gruzii--279653377.html

Непогода уничтожила 80-90% виноградников в городе на востоке Грузии

Непогода уничтожила 80-90% виноградников в городе на востоке Грузии

Накануне на Кварели обрушился сильный град и ветер 18.07.2023, Sputnik Грузия

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кварели

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сильный град, который обрушился накануне на город Кварели (регион Кахети), нанес значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, по словам виноградарей, в некоторых местах уничтожено порядка 80-90% виноградников, сообщает телекомпания "Имеди".Кроме того, сильный ветер вырвал с корнями многолетние деревья, из-за чего движение на улице Марджанишвили в Кварели было временно ограничено. По информации телеканала, ветер снес крышу одного из домов. Повреждены линии электропередач. На месте работают несколько бригад энергораспределительной компании Energo-pro Georgia. Часть жителей Кахети осталась без электроэнергии из-за ливня>>Накануне сообщалось, что в результате сильного ливня подтоплены несколько десятков жилых домов. Для подсчета ущерба, нанесенного в результате непогоды, во вторник будет создана специальная комиссия.Кроме Кварели, непогода нанесла ущерб и району Лагодехи. Сильный дождь и ветер повредили дома и сельскохозяйственные угодья. Также повреждены линии электропередач и опорные столбы, вырваны с корнями деревья, которые перегородили автомобильную дорогу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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