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https://sputnik-georgia.ru/20230718/nepogoda-unichtozhila-80-90-vinogradnikov-v-gorode-na-vostoke-gruzii--279653377.html
Непогода уничтожила 80-90% виноградников в городе на востоке Грузии
Непогода уничтожила 80-90% виноградников в городе на востоке Грузии
Накануне на Кварели обрушился сильный град и ветер 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T10:42+0400
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кварели
кахети
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сильный град, который обрушился накануне на город Кварели (регион Кахети), нанес значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, по словам виноградарей, в некоторых местах уничтожено порядка 80-90% виноградников, сообщает телекомпания "Имеди".Кроме того, сильный ветер вырвал с корнями многолетние деревья, из-за чего движение на улице Марджанишвили в Кварели было временно ограничено. По информации телеканала, ветер снес крышу одного из домов. Повреждены линии электропередач. На месте работают несколько бригад энергораспределительной компании Energo-pro Georgia. Часть жителей Кахети осталась без электроэнергии из-за ливня&gt;&gt;Накануне сообщалось, что в результате сильного ливня подтоплены несколько десятков жилых домов. Для подсчета ущерба, нанесенного в результате непогоды, во вторник будет создана специальная комиссия.Кроме Кварели, непогода нанесла ущерб и району Лагодехи. Сильный дождь и ветер повредили дома и сельскохозяйственные угодья. Также повреждены линии электропередач и опорные столбы, вырваны с корнями деревья, которые перегородили автомобильную дорогу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, кварели, кахети, непогода в грузии
грузия, новости, погода, кварели, кахети, непогода в грузии

Непогода уничтожила 80-90% виноградников в городе на востоке Грузии

10:42 18.07.2023 (обновлено: 10:48 18.07.2023)
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2023
© Roads Department of Georgia
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Накануне на Кварели обрушился сильный град и ветер
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Сильный град, который обрушился накануне на город Кварели (регион Кахети), нанес значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, по словам виноградарей, в некоторых местах уничтожено порядка 80-90% виноградников, сообщает телекомпания "Имеди".
Кроме того, сильный ветер вырвал с корнями многолетние деревья, из-за чего движение на улице Марджанишвили в Кварели было временно ограничено.
По информации телеканала, ветер снес крышу одного из домов. Повреждены линии электропередач. На месте работают несколько бригад энергораспределительной компании Energo-pro Georgia.
Часть жителей Кахети осталась без электроэнергии из-за ливня>>
Накануне сообщалось, что в результате сильного ливня подтоплены несколько десятков жилых домов. Для подсчета ущерба, нанесенного в результате непогоды, во вторник будет создана специальная комиссия.
Кроме Кварели, непогода нанесла ущерб и району Лагодехи. Сильный дождь и ветер повредили дома и сельскохозяйственные угодья. Также повреждены линии электропередач и опорные столбы, вырваны с корнями деревья, которые перегородили автомобильную дорогу.
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