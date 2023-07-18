https://sputnik-georgia.ru/20230718/nyukasl-gotov-vylozhit-za-kvaratskheliya-100-mln-evro-279670684.html
"Ньюкасл" готов выложить за Кварацхелия 100 млн евро
"Ньюкасл" готов выложить за Кварацхелия 100 млн евро
Хвича – один из лучших молодых талантов Европы, который представляет большой интерес для "Ньюкасла" из Премьер-лиги, пишут СМИ 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T14:19+0400
2023-07-18T14:19+0400
2023-07-18T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Английский "Ньюкасл" настолько заинтересован в переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия из "Наполи", что готов заплатить за него рекордную для клуба сумму – до 107 миллионов долларов (100 млн евро), сообщает авторитетное издание ESPN. Грузинский вингер перебрался в Италию из "Динамо Батуми" в июне 2022 года. Трансфер обошелся "Наполи" всего в 11,5 млн евро. С клубом Хвича в дебютном сезоне выиграл серию А, был признан лучшим футболистом чемпионата и лучшим ассистентом. Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона стал Хвича Кварацхелия >>>"Хвича Кварацхелия – один из лучших молодых талантов Европы, который представляет большой интерес для "Ньюкасла" из Премьер-лиги. Летнее трансферное окно в Европе уже открыто, и ходит много информации. Главная новость в том, что переход Кварацхелия в "Ньюкасл" реален", – пишет ESPN.По данным ESPN, этот переход станет главным событием трансферного рынка. Среди европейских клубов, заинтересованных в покупке Кварацхелия, были "Реал Мадрид", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". О возможном переходе в АПЛ итальянские СМИ заговорили еще этой зимой. Контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до июня 2028 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, европа, тбилиси, италия, новости, в мире, спорт, футбол, будни грузинского футбола в европе
хвича кварацхелия, европа, тбилиси, италия, новости, в мире, спорт, футбол, будни грузинского футбола в европе
"Ньюкасл" готов выложить за Кварацхелия 100 млн евро
Хвича – один из лучших молодых талантов Европы, который представляет большой интерес для "Ньюкасла" из Премьер-лиги, пишут СМИ
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Английский "Ньюкасл" настолько заинтересован в переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия из "Наполи", что готов заплатить за него рекордную для клуба сумму – до 107 миллионов долларов (100 млн евро), сообщает авторитетное издание ESPN.
Грузинский вингер перебрался в Италию из "Динамо Батуми" в июне 2022 года. Трансфер обошелся "Наполи" всего в 11,5 млн евро. С клубом Хвича в дебютном сезоне выиграл серию А, был признан лучшим футболистом чемпионата и лучшим ассистентом.
"Хвича Кварацхелия – один из лучших молодых талантов Европы, который представляет большой интерес для "Ньюкасла" из Премьер-лиги. Летнее трансферное окно в Европе уже открыто, и ходит много информации. Главная новость в том, что переход Кварацхелия в "Ньюкасл" реален", – пишет
ESPN.
По данным ESPN, этот переход станет главным событием трансферного рынка.
Среди европейских клубов, заинтересованных в покупке Кварацхелия, были "Реал Мадрид", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". О возможном переходе в АПЛ итальянские СМИ заговорили еще этой зимой.
Контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до июня 2028 года.