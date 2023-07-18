https://sputnik-georgia.ru/20230718/pochemu-belgiya-isklyuchila-gruziyu-iz-spiska-bezopasnykh-stran--otvet-deputata-279679209.html

Почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – ответ депутата

Почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – ответ депутата

В правящей партии считают, что решение Бельгии об исключении Грузии из списка безопасных стран не затронет безвизовый режим с Евросоюзом 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия работает с бельгийской стороной, чтобы получить больше информации о том, почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран, сказала глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран. Грузия больше не фигурирует в обновленном списке лиц без гражданства на сайте Генерального комиссара Бельгии, и поясняется, что решение основано на мнении комиссара, а не на мнении МИД. В грузинской оппозиции полагают, что этот шаг может привести к отмене безвиза со странами ЕС. Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский отметил, что решение Бельгии об исключении Грузии из списка безопасных стран не затронет безвизовый режим с Европейским союзом. По его словам, принятое Бельгией решение политическое по своему содержанию. Угрожает ли Грузии отмена безвиза с ЕС – ответ вице-спикера парламента>>В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще чем раз в полгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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