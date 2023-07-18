https://sputnik-georgia.ru/20230718/pochemu-belgiya-isklyuchila-gruziyu-iz-spiska-bezopasnykh-stran--otvet-deputata-279679209.html
Почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – ответ депутата
Почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – ответ депутата
В правящей партии считают, что решение Бельгии об исключении Грузии из списка безопасных стран не затронет безвизовый режим с Евросоюзом 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T16:37+0400
2023-07-18T16:37+0400
2023-07-18T16:39+0400
политика
грузия
новости
бельгия
грузия - евросоюз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/11/250629221_12:0:1267:706_1920x0_80_0_0_d2ca68c9a9ab5e2176e09d4fca88fb10.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия работает с бельгийской стороной, чтобы получить больше информации о том, почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран, сказала глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран. Грузия больше не фигурирует в обновленном списке лиц без гражданства на сайте Генерального комиссара Бельгии, и поясняется, что решение основано на мнении комиссара, а не на мнении МИД. В грузинской оппозиции полагают, что этот шаг может привести к отмене безвиза со странами ЕС. Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский отметил, что решение Бельгии об исключении Грузии из списка безопасных стран не затронет безвизовый режим с Европейским союзом. По его словам, принятое Бельгией решение политическое по своему содержанию. Угрожает ли Грузии отмена безвиза с ЕС – ответ вице-спикера парламента>>В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще чем раз в полгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бельгия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/11/250629221_169:0:1110:706_1920x0_80_0_0_38a7a3b361da57957809617529e95dbf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, бельгия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, бельгия, грузия - евросоюз, евросоюз
Почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран – ответ депутата
16:37 18.07.2023 (обновлено: 16:39 18.07.2023)
В правящей партии считают, что решение Бельгии об исключении Грузии из списка безопасных стран не затронет безвизовый режим с Евросоюзом
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия работает с бельгийской стороной, чтобы получить больше информации о том, почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран, сказала глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили.
Бельгия исключила
Грузию из списка безопасных стран. Грузия больше не фигурирует в обновленном списке лиц без гражданства на сайте Генерального комиссара Бельгии, и поясняется, что решение основано на мнении комиссара, а не на мнении МИД. В грузинской оппозиции полагают, что этот шаг может привести к отмене безвиза со странами ЕС.
"Та запись, которая есть в документе, не дает дополнительной информации и даже вызывает неопределенность, исходя из того, что как будто бы не видна единая позиция Бельгии по отношению к Грузии. Поэтому важно работать с соответствующими ведомствами в Бельгии и владеть полной информацией", – сказала Бочоришвили.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский отметил, что решение Бельгии об исключении Грузии из списка безопасных стран не затронет безвизовый режим с Европейским союзом. По его словам, принятое Бельгией решение политическое по своему содержанию.
В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще чем раз в полгода.