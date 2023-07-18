https://sputnik-georgia.ru/20230718/pokhischenie-nesovershennoletney-rodstvennikami-v-tbilisi--obvinyaemykh-osvobodili-pod-zalog-279655809.html

Похищение несовершеннолетней родственниками в Тбилиси – обвиняемых освободили под залог

Похищение несовершеннолетней родственниками в Тбилиси – обвиняемых освободили под залог

Юноша похитил 15-летнюю девушку на свадьбе их общего родственника 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T11:02+0400

2023-07-18T11:02+0400

2023-07-18T11:02+0400

происшествия

грузия

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тбилисский городской суд

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд освободил на время следствия под залог четверых обвиняемых в похищении несовершеннолетней с целью вступления в брак, сообщает телеканал "Рустави 2". Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля. В ходе расследования выяснилось, что 15-летнюю девушку насильно пытались выдать замуж за 22-летнего кузена. Девушка была на свадьбе родственника в районе Поничала на окраине Тбилиси, откуда ее похитили зять, деверь и их двое друзей. Похищение несовершеннолетней родственником в Тбилиси – задержанным предъявлено обвинение>>По словам адвоката обвиняемых, решение суда об освобождении под залог является законным, поскольку его подзащитные сотрудничают со следствием и не собираются скрываться от правосудия. Один из обвиняемых несовершеннолетний. Прокуратура планирует обжаловать решение суда. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет.Ранее сообщалось, что защита ходатайствует о залоге в размере 10 тысяч лари для всех четверых обвиняемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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