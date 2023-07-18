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Похищение несовершеннолетней родственниками в Тбилиси – обвиняемых освободили под залог
Похищение несовершеннолетней родственниками в Тбилиси – обвиняемых освободили под залог
Юноша похитил 15-летнюю девушку на свадьбе их общего родственника 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T11:02+0400
2023-07-18T11:02+0400
2023-07-18T11:02+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд освободил на время следствия под залог четверых обвиняемых в похищении несовершеннолетней с целью вступления в брак, сообщает телеканал "Рустави 2". Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля. В ходе расследования выяснилось, что 15-летнюю девушку насильно пытались выдать замуж за 22-летнего кузена. Девушка была на свадьбе родственника в районе Поничала на окраине Тбилиси, откуда ее похитили зять, деверь и их двое друзей. Похищение несовершеннолетней родственником в Тбилиси – задержанным предъявлено обвинение>>По словам адвоката обвиняемых, решение суда об освобождении под залог является законным, поскольку его подзащитные сотрудничают со следствием и не собираются скрываться от правосудия. Один из обвиняемых несовершеннолетний. Прокуратура планирует обжаловать решение суда. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет.Ранее сообщалось, что защита ходатайствует о залоге в размере 10 тысяч лари для всех четверых обвиняемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, тбилиси
Похищение несовершеннолетней родственниками в Тбилиси – обвиняемых освободили под залог
Юноша похитил 15-летнюю девушку на свадьбе их общего родственника
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд освободил на время следствия под залог четверых обвиняемых в похищении несовершеннолетней с целью вступления в брак, сообщает телеканал "Рустави 2".
Инцидент произошел в воскресенье, 16 июля. В ходе расследования выяснилось, что 15-летнюю девушку насильно пытались выдать замуж за 22-летнего кузена. Девушка была на свадьбе родственника в районе Поничала на окраине Тбилиси, откуда ее похитили зять, деверь и их двое друзей.
По словам адвоката обвиняемых, решение суда об освобождении под залог является законным, поскольку его подзащитные сотрудничают со следствием и не собираются скрываться от правосудия. Один из обвиняемых несовершеннолетний.
Прокуратура планирует обжаловать решение суда. Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет.
Ранее сообщалось, что защита ходатайствует о залоге в размере 10 тысяч лари для всех четверых обвиняемых.