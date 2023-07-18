https://sputnik-georgia.ru/20230718/strategiya-agmashenebeli-obedinyaetsya-s-natsdvizheniem-v-mechte-nazvali-prichinu-279694365.html
"Стратегия Агмашенебели" объединяется с "Нацдвижением"? В "Мечте" назвали причину
"Стратегия Агмашенебели" объединяется с "Нацдвижением"? В "Мечте" назвали причину
По итогам предстоящих парламентских выборов в Грузии, которые состоятся в 2024 году, в законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов... 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T19:00+0400
2023-07-18T19:00+0400
2023-07-18T19:00+0400
политика
грузия
новости
гурам мачарашвили
петре цискаришвили
георгий вашадзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
общественное движение "сила народа"
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Политическая задача и главная мотивация партии "Стратегия Агмашенебели" для объединения с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение" – преодолеть барьер на выборах и получить места в парламенте, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Член "Нацдвижения" Ираклий Палавандишвили ранее подтвердил, что переговоры со "Стратегией Агмашенебели" находятся в активной фазе. По его словам, в каком формате будут сотрудничать две политические силы – станет известно после завершения консультаций. Как отметил Сарджвеладзе, это является их главной мотивацией, чего никогда не признает человек, у которого есть амбиция занять пост премьер-министра. Бывший замглавы Минюста Грузии может стать кандидатом в премьеры от "Нацдвижения"?>>Ранее генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили не исключил, что в качестве кандидата в премьеры на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году, будет рассмотрена кандидатура лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе. Депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили напомнил, что в Грузии не раз становились свидетелями т. н. объединения "радикальной оппозиции", но на этот раз подобный союз может принести худший результат. По его мнению, по отдельности за эти партии могли проголосовать больше избирателей. В свое время лидер "Стратегии Агмашенебли" Георгий Вашадзе был одной из ведущих фигур в созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Эту партию Вашадзе покинул спустя несколько лет после смены власти в Грузии, в мае 2016 года, и основал свою политическую силу.Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, петре цискаришвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, общественное движение "сила народа"
политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, петре цискаришвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, общественное движение "сила народа"
"Стратегия Агмашенебели" объединяется с "Нацдвижением"? В "Мечте" назвали причину
По итогам предстоящих парламентских выборов в Грузии, которые состоятся в 2024 году, в законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Политическая задача и главная мотивация партии "Стратегия Агмашенебели" для объединения с крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движение" – преодолеть барьер на выборах и получить места в парламенте, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Член "Нацдвижения" Ираклий Палавандишвили ранее подтвердил, что переговоры со "Стратегией Агмашенебели" находятся в активной фазе. По его словам, в каком формате будут сотрудничать две политические силы – станет известно после завершения консультаций.
"У "Стратегии Агмашенебели" есть проблема с преодолением любого барьера на выборах, об этом свидетельствуют предыдущие результаты. Они чувствуют, что у них нет никаких ресурсов для преодоления барьера. В такое время для них является политической задачей примкнуть к какой-то сравнительно крупной политической силе, чтобы получить места в парламенте", – заявил Сарджвеладзе.
Как отметил Сарджвеладзе, это является их главной мотивацией, чего никогда не признает человек, у которого есть амбиция занять пост премьер-министра.
Ранее генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили не исключил, что в качестве кандидата в премьеры на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году, будет рассмотрена кандидатура лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.
"В оппозиции на самом деле это хорошо понимают. Просто они вынуждены не говорить об этом и отрицать, что они не могут реально конкурировать с властью. Ни одно исследование не позволяет оппозиции с оптимизмом смотреть на то, что она будет реально конкурировать с властью", – подчеркнул Сарджвеладзе.
Депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили напомнил, что в Грузии не раз становились свидетелями т. н. объединения "радикальной оппозиции", но на этот раз подобный союз может принести худший результат. По его мнению, по отдельности за эти партии могли проголосовать больше избирателей.
"Кроме того, этим они еще раз доказывают, что радикальная оппозиция едина – они плоды одного дерева. Обществу будет полезно увидеть, что партии разных политических направлений по-прежнему едины, поскольку хозяин сказал им, что необходимы революционные сценарии, беспорядки и так далее", – заявил Мачарашвили.
В свое время лидер "Стратегии Агмашенебли" Георгий Вашадзе был одной из ведущих фигур в созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Эту партию Вашадзе покинул спустя несколько лет после смены власти в Грузии, в мае 2016 года, и основал свою политическую силу.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.