https://sputnik-georgia.ru/20230712/byvshiy-zamglavy-minyusta-gruzii-mozhet-stat-kandidatom-v-premery-ot-natsdvizheniya-279501205.html

Бывший замглавы Минюста Грузии может стать кандидатом в премьеры от "Нацдвижения"?

Бывший замглавы Минюста Грузии может стать кандидатом в премьеры от "Нацдвижения"?

Генсек крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение" не исключил, что их бывший однопартиец может стать кандидатом в премьеры 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T19:19+0400

2023-07-12T19:19+0400

2023-07-12T19:58+0400

политика

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новости

георгий вашадзе

тинатин бокучава

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

михаил саакашвили

партия "стратегия агмашенебели"

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Возможное выдвижение кандидатуры лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе на пост премьера Грузии от крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" положительно оценили как представители оппозиции, так и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили в эфире телеканала "ТВ Пирвели" накануне заявил, что рассматривается вопрос сотрудничества между двумя партиями. При этом Цискаришвили не исключил, что в качестве кандидата в премьеры на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году, будет рассмотрен и Вашадзе. Оппозиционный депутат от "Нацдвижения" Тинатин Бокучава считает, что Вашадзе имеет огромный политический ресурс, который ассоциируется с очень серьезными достижениями и реформами в то время, когда "Национальное движение" было у власти.При этом, как отметила Бокучава, данный вопрос не рассматривался в формате политсовета или секретариата. Еще в сентябре 2022 года Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства". Готовность к сотрудничеству, в случае формирования новой коалиции, тогда выразили и члены партии "Нацдвижение". Саакашвили может стать премьером Грузии? Ответ матери экс-президента>>По словам одного из лидеров партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе, партия проводит консультации со всеми оппозиционными прозападными партиями, в том числе и с "Нацдвижением", и через несколько месяцев сложится картина, с кем и как они будут готовится к предстоящим парламентским выборам 2024 года. В свое время Вашадзе был одной из ведущих фигур в созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Эту партию Вашадзе покинул спустя несколько лет после смены власти в Грузии, в мае 2016 года, и основал свою политическую силу. Один из лидеров "Грузинской мечты", вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что Вашадзе будет наилучшим кандидатом в премьеры от "Нацдвижения", так как он точно выражает идеологию, состояние и будущее этой партии. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Кто такой Вашадзе До создания своей партии Георгий Вашадзе считался одним из самых прогрессивных исполнителей власти Саакашвили.Именно его идеей является самый популярный проект Грузии – Дом юстиции и объединение всех государственных сервисов в одном здании по принципу "одного окна".Также ему принадлежит идея электронных удостоверений личности для жителей Грузии и электронной подписи.Благодаря своим прогрессивным идеям Вашадзе всегда пользовался благосклонностью Михаила Саакашвили и даже получил рекомендации для работы на Украине, где он должен был повторить идею "Дома юстиции", так нравящуюся многим зарубежным лидерам.Однако весной 2016 года Вашадзе ушел из основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" в свободное плавание и начал самостоятельную политическую карьеру, создав партию под названием "Новая Грузия".Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии >>Правда, сотрудничество со своей бывшей партией он не прекратил, и даже в 2018 году его партия еще была в блоке с "Нацдвижением", а сам Вашадзе возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Григола Вашадзе.Однако уже в 2019 году отношения между бывшими соратниками стали постепенно портиться и полностью разрушились весной 2020 года, когда Вашадзе и его партия вышли из блока "Сила в единстве", главную роль в котором играет "Нацдвижение".После ухода из блока Георгий Вашадзе принял решение изменить название партии на громкое "Стратегия Агмашенебели" и идти на выборы вместе с еще одной бывшей соратницей Саакашвили, а ныне лидером партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани.Также Вашадзе путем переговоров с коллегами обеспечил себе поддержку оппозиционных партий и стал кандидатом оппозиции в мажоритарном округе Исани. Правда, появилась только одна оппозиционная партия, которая Вашадзе не поддержала – "Нацдвижение".Бывшие соратники оказались недовольны его амбицией стать будущим премьер-министром Грузии от оппозиции и назвали это агрессивной пиар-кампанией.В итоге на парламентских выборах 31 октября 2020 года партия "Стратегия Агмашенебели" смогла преодолеть проходной барьер и получить четыре мандата в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, тинатин бокучава, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, партия "стратегия агмашенебели"