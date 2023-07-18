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Трагедия в Аджарии – в бассейне гостиницы утонул ребенок
Трагедия в Аджарии – в бассейне гостиницы утонул ребенок
К моменту прибытия "скорой помощи" ребенок уже был мертв 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T15:40+0400
2023-07-18T15:40+0400
2023-07-18T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Пятилетний ребенок утонул в бассейне гостиницы "Оазис" на черноморском курорте Чакви (недалеко от Батуми), сообщает "Аджарское телевидение". Прибывшая на место бригада скорой помощи обнаружила ребенка уже мертвым. На месте трагедии работают эксперты-криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Трагедия в Аджарии – в бассейне гостиницы утонул ребенок
15:40 18.07.2023 (обновлено: 15:52 18.07.2023)
К моменту прибытия "скорой помощи" ребенок уже был мертв
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Пятилетний ребенок утонул в бассейне гостиницы "Оазис" на черноморском курорте Чакви (недалеко от Батуми), сообщает "Аджарское телевидение".
Прибывшая на место бригада скорой помощи обнаружила ребенка уже мертвым.
На месте трагедии работают эксперты-криминалисты.