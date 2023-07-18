https://sputnik-georgia.ru/20230718/v-gruzii-proverili-bezopasnost-vody-v-chernom-more--poslednie-dannye-279670984.html
В Грузии проверили безопасность воды в Черном море – последние данные
В Грузии проверили безопасность воды в Черном море – последние данные
Воду в Черном море проверили по 59 параметрам в 12 местах 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T14:00+0400
2023-07-18T14:00+0400
2023-07-18T14:00+0400
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общество
черное море
аджария
национальное агентство окружающей среды
национальное агентство охраны окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Пробы, взятые в черноморской акватории Грузии 6 и 10 июля, по 59 параметрам находятся в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды. С начала морского сезона Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях, с 10 июля количество станций увеличилось, к ним добавились три пункта в Анаклиа-Ганмухури (регион Самегрело - Земо Сванети). В результате исследований определяются химические параметры морской воды. В черноморской акватории Грузии определено содержание 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей.Море чистое, можем быть спокойны – эколог о ситуации в акватории Черного моря в Грузии>>Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности. Полученные данные общедоступны и прозрачны, отмечено в сообщении агентства. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды, национальное агентство охраны окружающей среды
грузия, новости, общество, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды, национальное агентство охраны окружающей среды
В Грузии проверили безопасность воды в Черном море – последние данные
Воду в Черном море проверили по 59 параметрам в 12 местах
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Пробы, взятые в черноморской акватории Грузии 6 и 10 июля, по 59 параметрам находятся в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды.
С начала морского сезона Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях, с 10 июля количество станций увеличилось, к ним добавились три пункта в Анаклиа-Ганмухури (регион Самегрело - Земо Сванети). В результате исследований определяются химические параметры морской воды.
В черноморской акватории Грузии определено содержание 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей.
Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности.
Полученные данные
общедоступны и прозрачны, отмечено в сообщении агентства.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.