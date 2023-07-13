https://sputnik-georgia.ru/20230713/more-chistoe-mozhem-byt-spokoyny---ekolog-o-situatsii-v-akvatorii-chernogo-morya-v-gruzii-279519376.html

Море чистое, можем быть спокойны – эколог о ситуации в акватории Черного моря в Грузии

Море чистое, можем быть спокойны – эколог о ситуации в акватории Черного моря в Грузии

Ни о каком радиационном загрязнении Черного моря речи не идет, отметила специалист 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T15:22+0400

2023-07-13T15:22+0400

2023-07-13T15:39+0400

грузия

новости

общество

черное море

нино чхобадзе

национальное агентство окружающей среды

аджария

самегрело

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Акватория Черного моря Аджарии действительно защищена, результаты анализов подтверждают, что вода там чистая, заявила председатель организации "Зеленые Грузии – друзья Земли" Нино Чхобадзе в эфире Первого канала. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. Специалист отметила, что нет повода для беспокойства, поскольку на этом этапе невозможно, чтобы климатические условия повлияли на направление морского течения и ускорили процесс загрязнения территориальных вод Грузии. По ее словам, радиационное загрязнение вообще не фиксируется даже в тех зонах, где произошла трагедия. Чхобадзе отметила, что Национальное агентство окружающей среды усилило мониторинг морской воды, осуществляется и бактериологическая оценка всей набережной Аджарии, и было бы хорошо, если бы начали проверять акваторию регионов Самегрело и Гурия. В настоящее время в Самегрело проверяют только воды портового города Поти. Черное море: безопасно ли плавать на побережьях Грузии и Болгарии?>>При этом Чхобадзе отметила, что в результате наводнений в Западной Грузии, которые произошли в начале текущей недели, очень много всего попало в Черное море, но процент разбавления морской воды настолько высокий, что нарушения не фиксируются. "Мы должны ожидать утонувших куриц, свиней и другого, что принесут реки, но для моря и это не является большой проблемой, потому что море с такими вещами хорошо справляется", – подчеркнула Чхобадзе. Специалист ответила и на вопрос, насколько верна информация о том, что после разлива Каховской ГЭС проточная вода снизила показатель солености моря. По словам Чхобадзе, река Днепр и так всегда впадала в Черное море, так же как и многие другие реки, и на той конкретной территории, возможно, в результате сильного течения соленость могла немного понизиться. Однако в дальнейшем море всегда восстанавливает соленость, отметила она. В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные>>Национальное агентство окружающей среды уже несколько раз опубликовало результаты очередной проверки черноморской акватории Грузии. Согласно полученным данным, пробы, взятые в этих местах, находятся в пределах нормы. Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури -Зеленый мыс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черное море, нино чхобадзе, национальное агентство окружающей среды, аджария, самегрело