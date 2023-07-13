https://sputnik-georgia.ru/20230713/more-chistoe-mozhem-byt-spokoyny---ekolog-o-situatsii-v-akvatorii-chernogo-morya-v-gruzii-279519376.html
Море чистое, можем быть спокойны – эколог о ситуации в акватории Черного моря в Грузии
Море чистое, можем быть спокойны – эколог о ситуации в акватории Черного моря в Грузии
Ни о каком радиационном загрязнении Черного моря речи не идет, отметила специалист 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T15:22+0400
2023-07-13T15:22+0400
2023-07-13T15:39+0400
грузия
новости
общество
черное море
нино чхобадзе
национальное агентство окружающей среды
аджария
самегрело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23741/31/237413149_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_67425ba0eff3e747db9bb284484ff2d4.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Акватория Черного моря Аджарии действительно защищена, результаты анализов подтверждают, что вода там чистая, заявила председатель организации "Зеленые Грузии – друзья Земли" Нино Чхобадзе в эфире Первого канала. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. Специалист отметила, что нет повода для беспокойства, поскольку на этом этапе невозможно, чтобы климатические условия повлияли на направление морского течения и ускорили процесс загрязнения территориальных вод Грузии. По ее словам, радиационное загрязнение вообще не фиксируется даже в тех зонах, где произошла трагедия. Чхобадзе отметила, что Национальное агентство окружающей среды усилило мониторинг морской воды, осуществляется и бактериологическая оценка всей набережной Аджарии, и было бы хорошо, если бы начали проверять акваторию регионов Самегрело и Гурия. В настоящее время в Самегрело проверяют только воды портового города Поти. Черное море: безопасно ли плавать на побережьях Грузии и Болгарии?>>При этом Чхобадзе отметила, что в результате наводнений в Западной Грузии, которые произошли в начале текущей недели, очень много всего попало в Черное море, но процент разбавления морской воды настолько высокий, что нарушения не фиксируются. "Мы должны ожидать утонувших куриц, свиней и другого, что принесут реки, но для моря и это не является большой проблемой, потому что море с такими вещами хорошо справляется", – подчеркнула Чхобадзе. Специалист ответила и на вопрос, насколько верна информация о том, что после разлива Каховской ГЭС проточная вода снизила показатель солености моря. По словам Чхобадзе, река Днепр и так всегда впадала в Черное море, так же как и многие другие реки, и на той конкретной территории, возможно, в результате сильного течения соленость могла немного понизиться. Однако в дальнейшем море всегда восстанавливает соленость, отметила она. В Грузии проверили качество воды в Черном море – последние данные>>Национальное агентство окружающей среды уже несколько раз опубликовало результаты очередной проверки черноморской акватории Грузии. Согласно полученным данным, пробы, взятые в этих местах, находятся в пределах нормы. Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури -Зеленый мыс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
черное море
аджария
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23741/31/237413149_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcef9cae8b3b648d14d14198f1b25e1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, черное море, нино чхобадзе, национальное агентство окружающей среды, аджария, самегрело
грузия, новости, общество, черное море, нино чхобадзе, национальное агентство окружающей среды, аджария, самегрело
Море чистое, можем быть спокойны – эколог о ситуации в акватории Черного моря в Грузии
15:22 13.07.2023 (обновлено: 15:39 13.07.2023)
Ни о каком радиационном загрязнении Черного моря речи не идет, отметила специалист
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Акватория Черного моря Аджарии действительно защищена, результаты анализов подтверждают, что вода там чистая, заявила председатель организации "Зеленые Грузии – друзья Земли" Нино Чхобадзе в эфире Первого канала.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
"Мы не только устно говорим об этом, но и анализы указывают на то, что на нашем побережье море чистое. Загрязнение до нас может и не дойдет вообще, поскольку оно по течению должно пройти побережье Турции, и только после этого, возможно, что-то доберется до территории Грузии. В территориальные воды Грузии оно не зайдет", – заявила Чхобадзе.
Специалист отметила, что нет повода для беспокойства, поскольку на этом этапе невозможно, чтобы климатические условия повлияли на направление морского течения и ускорили процесс загрязнения территориальных вод Грузии.
"Так что будем спокойны. Иногда я возмущаюсь, когда население говорит, что якобы есть радиационное загрязнение. Радиационного загрязнения вообще не было и вообще не происходила утечка никакого радиационного источника. Так что это лишняя тревога и распространение каких-то слухов", – отметила Чхобадзе.
По ее словам, радиационное загрязнение вообще не фиксируется даже в тех зонах, где произошла трагедия.
Чхобадзе отметила, что Национальное агентство окружающей среды усилило мониторинг морской воды, осуществляется и бактериологическая оценка всей набережной Аджарии, и было бы хорошо, если бы начали проверять акваторию регионов Самегрело и Гурия. В настоящее время в Самегрело проверяют только воды портового города Поти.
При этом Чхобадзе отметила, что в результате наводнений в Западной Грузии, которые произошли в начале текущей недели, очень много всего попало в Черное море, но процент разбавления морской воды настолько высокий, что нарушения не фиксируются.
"Мы должны ожидать утонувших куриц, свиней и другого, что принесут реки, но для моря и это не является большой проблемой, потому что море с такими вещами хорошо справляется", – подчеркнула Чхобадзе.
Специалист ответила и на вопрос, насколько верна информация о том, что после разлива Каховской ГЭС проточная вода снизила показатель солености моря. По словам Чхобадзе, река Днепр и так всегда впадала в Черное море, так же как и многие другие реки, и на той конкретной территории, возможно, в результате сильного течения соленость могла немного понизиться. Однако в дальнейшем море всегда восстанавливает соленость, отметила она.
Национальное агентство окружающей среды уже несколько раз опубликовало результаты очередной проверки черноморской акватории Грузии. Согласно полученным данным, пробы, взятые в этих местах, находятся в пределах нормы. Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях.
В июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури -Зеленый мыс.