https://sputnik-georgia.ru/20230714/absurdno-i-pozorno--lider-gruzinskoy-mechty-otvetil-na-zayavlenie-evroparlamentariev-279563677.html

Абсурдно и позорно – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление европарламентариев

Абсурдно и позорно – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление европарламентариев

Депутаты Европарламента считают, что лечение, которое проходит осужденный экс-президент Грузии, "не способствуют его скорейшему выздоровлению" 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T15:20+0400

2023-07-14T15:20+0400

2023-07-14T16:28+0400

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европарламент

грузинская мечта - демократическая грузия

украина

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Призывы одиозных депутатов Европарламента о переводе осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в Европу не только абсурдные, но и позорные, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам. В письме группы из 44 депутатов Европарламента первым лицам Грузии говорится о стремительном ухудшении состояния здоровья Саакашвили и необходимости его перевода в одну из стран ЕС для получения "адекватной медицинской помощи". По словам евродепутатов, нынешние медицинские меры "не способствуют его скорейшему выздоровлению", и есть опасность гибели Саакашвили. По его словам, все это делается для того, чтобы усилить поляризацию в стране, спровоцировать беспорядки и открыть второй фронт. Между тем Европарламентарии обосновали свой призыв к властям Грузии тем, что их возмутило то, как выглядел Михаил Саакашвили на последнем судебном заседании. На прошлой неделе в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния.Как врачи из Польши оценили тактику лечения Саакашвили – ответ директора "Вивамеди">>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований.Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, украина