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За богатый урожай будут отвечать новые технологии – новая разработка ученых России

За богатый урожай будут отвечать новые технологии – новая разработка ученых России

Приложение ученых учитывает сразу несколько параметров, включая динамику парникового эффекта и метеорологические факторы 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T12:21+0400

2023-07-18T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Российские ученые из Белгородского государственного университета создали мобильное приложение, которое может смоделировать самую эффективную схему посадки разных культур для максимальной урожайности.Как поясняют разработчики, их программа способна оценить динамику концентрации углекислого газа и иных параметров на посевных площадях и выбрать лучшее место и время посадки растений.Приложение ученых учитывает сразу несколько параметров, включая динамику парникового эффекта. По их словам, новая технология дает возможность оптимизировать расходы материальных и трудовых ресурсов, сократить негативное воздействие на природную среду.Российские ученые открыли новый способ сделать химиотерапию рака доступнее >>>Кроме того, приложение позволяет моделировать и визуализировать рост растений, предлагает оптимальные зоны посадки с учетом разных параметров и переменных: метеорологических факторов, мощности и характера выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и т. д.Так, на основе полученных данных алгоритм строит гибридные интеллектуальные системы и 3D-модели, определяет причинно-следственные связи и предлагает варианты оптимальной посадки, рассказали разработчики."Мобильное приложение может наглядно оценить рост и развитие сельскохозяйственных растений на заданной территории. Также оно умеет визуализировать пространственное и временное распределение парниковых газов", – рассказал один из авторов технологии, аспирант Дмитрий Гончаров.Для правильной работы ему необходимы камера мобильного телефона и GPS, отметил эксперт. Результаты их исследования представлены на конференции SmartIndustryCon-2023.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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