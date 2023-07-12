https://sputnik-georgia.ru/20230712/rossiyskie-uchenye-otkryli-novyy-sposob-sdelat-khimioterapiyu-raka-dostupnee-279486498.html

Российские ученые открыли новый способ сделать химиотерапию рака доступнее

Российские ученые открыли новый способ сделать химиотерапию рака доступнее

Новая разработка позволит сделать терапию более безопасной, доступной и менее дорогостоящей, считают эксперты 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T12:08+0400

2023-07-12T12:08+0400

2023-07-12T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Ученые России обнаружили новый способ сделать химиотерапию рака более доступной – это метод точного и быстрого контроля концентрации в тканях организма одного из важнейших препаратов для химиотерапии в онкологии, пишет РИА Новости.Идея принадлежит экспертам Саратовского национального исследовательского университета им. Н. Г. Чернышевского (СГУ). По их словам, разработка позволит сделать терапию более безопасной, доступной и менее дорогостоящей. Ученые России разработали чувствительные датчики для создания "электронной кожи" >>>Результаты их научного открытия опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.Быстрое определение концентрации препаратов в организме очень важно в клинической практике на всех этапах лечения, утверждают ученые. Это нужно для поддержания необходимой терапевтической дозы, а также для оценки распределения лекарства в тканях.Сейчас для решения этой задачи практикуют методы, требующие серьезной предварительной подготовки образцов и крайне дорогостоящего оборудования. Данные методы не подходят для массового использования, что крайне осложняет своевременное оказание помощи.Так, ученые СГУ разработали метод быстрой и точной оценки концентрации митоксантрона – препарата, широко применяемого для химиотерапии большого спектра онкологических заболеваний.Этот подход позволяет с помощью квантовых точек определять концентрацию препарата на уровне нанограмм, что сопоставимо с наиболее распространенными сегодня аналогами. Тайна белых карликов: ученые России объяснили малую массу звезд >>>Предложенный подход, по мнению создателей, будет более эффективен в условиях постоянного "потока" анализов, чем существующие аналоги. Как отметили создатели, применение разработки позволит в десятки раз снизить затраты на терапию.Как объясняют эксперты, для создания квантовых точек специалисты СГУ использовали метод высокотемпературного органического синтеза. В будущем коллектив намерен апробировать полученные результаты в непосредственной работе с онкопациентами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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