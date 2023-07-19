https://sputnik-georgia.ru/20230719/gruziya-zarabotala-11-millionov-dollarov-na-eksporte-persikov-279735711.html

Грузия заработала 11 миллионов долларов на экспорте персиков

Грузия заработала 11 миллионов долларов на экспорте персиков

В основном персики экспортировали в Россию (9 266 тонн), Армению (970 тонн), Беларусь (20 тонн), а также Украину (18 тонн) 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T11:41+0400

2023-07-19T11:41+0400

2023-07-19T10:54+0400

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сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Экспорт 10,3 тысячи тонн персиков в период с 1 мая текущего года принес Грузии 11,1 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны. По данным ведомства, объемы экспорта на 4% (439 тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 1%, или на 143 тысячи долларов. В основном персики экспортировали в Россию (9 266 тонн), Армению (970 тонн), Беларусь (20 тонн), а также Украину (18 тонн). Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Доходы от экспорта голубики из Грузии выросли почти в два с половиной раза >>Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари (51,7 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, персики, сельское хозяйство грузии